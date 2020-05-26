“Лучше бы детей рожала”: извивающуюся под музыку Каменских разгромили

26.05.2020, 23:01, Разное

Весной 2019 года Настя Каменских вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко, более известного как Потап. Супруги пока наслаждаются обществом друг друга и не думают о детях, из-за чего часто нарываются на критику. Поклонники думают, что паре уже давно пора обзавестись общими детьми.

Однако знаменитости, судя по всему, игнорируют замечания пользователей. Так, накануне, в инстаграм-аккаунте Настя Каменских опубликовала видеозапись, где она исполняет танец под популярную песню Beautiful Liar певиц Бейонсе и Шакиры. “Пробуди свою внутреннюю богиню”, – подписала ролик артистка.

Один из комментаторов разгромил новый пост 33-летней звезды. “Лучше бы детей рожала”, – заявил возмущенный пользователь. Другой подписчик призвал замужнюю певицу успокоиться и вести себя в соответствии с возрастом. “Люди уже с ума сходят, пора устраивать концерты”, – выразил мнение третий.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 21 Май 2020 в 2:07 PDT

Другие же, наоборот, поддержали Настю Каменских. По их мнению, артистка сама может решить, когда родить детей. Похвалили они и танцевальные способности певицы. “Какая пластичная!”, “Годы тренировок не прошли даром. Шик”, “Эх, как повезло Потапу”, – поделились мыслями пользователи.