Трамп и Куомо обсудят инвестиции в инфраструктуру

26.05.2020, 23:00, Новости дня

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в среду отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом и обсудить крупные инвестиции в инфраструктуру как способ перезапустить американскую экономику, пострадавшую от пандемии коронавируса.

В ходе ежедневного брифинга во вторник Куомо также рассказал, что планирует ускорить крупные строительные проекты в своем штате, в том числе модернизацию аэропорта Ла-Гуардия и ремонт Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке.

Губернатор-демократ, неоднократно вступавший в дискуссию с Трампом по поводу реакции федерального правительства на пандемию, сказал, что в ходе встречи с президентом будет продвигать идею крупных инвестиций в инфраструктуру. По словам Куомо, прошлые президенты не исполнили обещания модернизировать мосты, автомобильные трассы и железные дороги в США.

«Это одна из тем, которые я хочу обсудить с президентом. Если вы хотите перезапустить экономику, открыть экономику, давайте найдем творческое решение и сделаем это быстро, вернем американцев к работе», – сказал Куомо.

Он не уточнил других подробностей о предстоящей встрече с Трампом, который и до, и после начала пандемии высказывался в поддержку инвестиций в инфраструктуру.

Губернатор также сказал, что Нью-Йорк будет инвестировать в возобновляемую энергию и стимулировать производство возобновляемой энергии в северной части штата, чтобы обеспечить ей более энергоемкие регионы южной части штата, в том числе и город Нью-Йорк.

«Как говорят у нас в Квинсе, чинить крышу надо, когда светит солнце, – отметил Куомо. – Такие работы нужно проводить, когда нужны рабочие места, а их мало, и Нью-Йорк готов подать пример».