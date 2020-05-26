Технологии против эпидемии: расплата информацией

26.05.2020, 23:00, Новости дня

Вследствие пандемии COVID-19 появились телефонные приложения, предназначенные для отслеживания потенциальных контактов больных людей для сдерживания распространения коронавируса. Однако эти приложения могут представлять опасность.

Дебора Браун (Deborah Brown), сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch: «Эти приложения появились недавно, и мы еще не знаем, действительно ли они помогают сдержать распространение болезни. Вызывает беспокойство, что некоторые приложения собирают много персональных данных, включая крайне деликатную информацию о жизни людей, их социальных контактах, их убеждениях. Фактически людям предлагают отказаться от права на неприкосновенность личной жизни, не гарантируя, что это поможет в сдерживании распространения вируса.

Во многих странах появились законы, которые позволяют ограничивать права человека, объясняя это необходимостью сдерживания пандемии. Персональные данные собираются достаточно активно, и иногда мы не имеем представления, каким образом они будут использованы. В некоторых странах эта информация используется для преследований инакомыслящих. То есть коронавирус используют, чтобы нарушать права человека».

Марго Гонтар: Почему эти приложения представляют потенциальную опасность?

Дебора Браун: Как только данные собраны, они становятся уязвимыми. Если нет ограничений для использования этой информации, с кем ею могут делиться, как долго она будет храниться, то к ней могут получать доступ посторонние, например, разнообразные преступники или хакеры, преследующие свои цели.

Наиболее популярный вариант подобного приложения использует технологию Bluetooth. Есть доказательства, что, например, двое людей, чьи квартиры разделяет стена, которые никогда не контактировали друг с другом, получат уведомление, если заболел их сосед или соседка.

Или, например, если я живу на первом этаже здания, а больной человек будет стоять на улице около моего дома и ждать автобуса, я тоже потенциально могу получить подобное уведомление. Группу людей, скажем, гуляющих в парке, носящих маски и даже защитные костюмы, приложение сочтет близким контактом – таким же, как людей без масок в вагоне метро.

Кроме этого, только около 49% людей в мире используют смартфоны. Примерно четверть этих телефонов старые или дешевые, они не способны использовать приложения Apple и Google. Это означает, что эти люди выпадают из процесса. А у кого-то может быть вообще один телефон на семью: как это будет работать?

Совершенно не обязательно, что человек заразится при контакте, даже если он и произошел. Вызывает беспокойство, если при этом существует условие обязательной самоизоляции или любых других обязательных мер по ограничению передвижения людей. Например, в Китае есть приложение, которое, основываясь на неясном алгоритме, присваивает цветовой код каждому человеку в зависимости от того, насколько он, предположительно, контактировал с вирусом. И это создает проблему, потому что цветовой код влияет на возможности человека перемещаться по городу, работать и пользоваться общественным транспортом.

М.Г.: Нарушают ли такие приложения права человека?

Д.Б.: Для того, чтобы однозначно ответить на этот вопрос, сперва необходимо доказать, что предпринятые меры не являются необходимыми и важными. Что это непропорциональный ответ. Но мы не знаем, полезны ли эти инструменты. То есть нельзя утверждать, что они необходимы, так как нет уверенности в их полезности. Однако и утверждать, что они абсолютно бесполезны, мы пока не имеем права. Но мы знаем, что эти приложения агрессивно собирают личную информацию человека.

Технология отслеживания контактов известна уже десятки лет, но она впервые используется для сдерживания распространения вируса. Существует очень много таких приложений, не все из них поддаются проверке, потому что не все правительства публикуют исходные коды приложений и не все дают людям проверять настройки безопасности.

Мы живем в реальном мире, в котором государства будут пытаться собирать подобные данные. Но в целом, с нашей точки зрения, это неправильно. Многие считают, что это очередная попытка найти некую супертехнологию, которая станет «серебряной пулей», способной быстро и эффективно решить проблему. Конечно, технологии могут помочь. Но даже если мы благодаря этим приложениям отследим контакты заразившихся коронавирусом, этого будет недостаточно: у нас в США, например, не хватает тестов для проверки всех. Поэтому мы призываем делать ставку на традиционные методы здравоохранения и гарантировать, что любое внедрение технологий происходит без нарушений прав человека.

Конечно, сейчас предполагается, что подобные приложения – лишь временная мера, и их прекратят использовать, как только закончится пандемия. Но вызывает беспокойство, что становится нормой сама идея государственной слежки за собственными гражданами. Борьба с пандемией коронавируса может занять годы, если она вообще когда-либо закончится. Так что остается без ответа вопрос: когда эти чрезвычайные меры будут отменены?

Думаю, что применение государствами подобных методов контроля – результат отсутствия доверия к власти. Государству приходится заставлять людей предпринимать те или иные действия. Было бы гораздо лучше, если бы государство доверяло своим гражданам, что они самостоятельно обратятся к медикам и будут лечиться, если заболеют. Во многих местах у людей нет возможности оставаться дома или сохранять социальную дистанцию, например, у беженцев, мигрантов, у живущих в бедности.

Важно, чтобы государство создавало условия, которые бы позволяли людям сохранять социальную дистанцию или самоизолироваться вместо того, чтобы контролировать их с помощью технологий и наказывать за нарушение карантина.