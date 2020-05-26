Около 100 сотрудников “Росатома” в Беларуси заразились коронавирусом

26.05.2020, 22:55, Новости дня

В Беларуси на стройплощадке БелАЭС произошла вспышка коронавируса – заболели около 100 сотрудников структур “Росатома”. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он уточнил, что коронавирусом заразились не только российские атомщики, но и сотрудники белорусской компании-заказчика.

По словам Лихачева, на объекте БелАЭС сейчас “самая горячая пора”, и в ближайшие недели корпорация планирует “получить лицензию и выйти на физпуск, при этом максимально защищая и сберегая персонал”.

Также Лихачев сообщил о еще одном случае заражения коронавирусом на зарубежной площадке – речь идет о стройке в Египте.

В целом ситуацию на зарубежных площадках глава госкорпорации назвал “контролируемой”, но требующей “предельного внимания”. По словам Лихачева, “Росатом” продолжает перевозить сотрудников на зарубежные объекты и обратно.

Оценивая эпидемиологическую обстановку в российских “атомных” городах, наиболее проблемными в “Росатоме” назвали Десногорск, Курчатов и ЗАТО Заречный.

“Отдельно остановлюсь на Десногорске. Там на сегодняшний день 57 заболевших, из них 42 человека – работники Смоленской АЭС и предприятий в контуре “Росатома”. Вроде бы все было организовано правильно: обсервация в одном из городских профилакториев, отдельный транспорт до работы и обратно. Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию и санитарные требования”, – заявил Лихачев. Он назвал случившееся “серьезным уроком”.

От коронавируса уже умерли 11 сотрудников атомной отрасли. “В общей сложности на вечер понедельника 25 мая у нас на контроле находилось 485 человек. 190 человек с контроля сняты. Еще 85 снимем с контроля до конца мая. В стационарах находится 99 работников, из них 45 человек – в состоянии средней тяжести”, – уточнил глава “Росатома”.