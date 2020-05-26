 

Таджикистан пообещал на этой неделе забрать из спецприемников в России всех своих граждан

26.05.2020, 22:55, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВласти Таджикистана пообещали уже на этой неделе вернуть домой из России всех своих граждан, которые находятся в центрах временного содержания: об этом сообщило посольство Таджикистана в РФ:

По словам дипломатов, в первую очередь будут вывезены те таджикистанцы, которые в течение последних трех месяцев находились в центрах временного содержания иностранцев. Почти все они – работавшие в России трудовые мигранты, которые не смогли улететь домой из-за эпидемии коронавируса и закрытых границ.

Многие люди неделями жили в аэропортах, пока их оттуда не выгнали. Денег на жилье у мигрантов нет, и российские власти отправили их в спецприемники, где условия содержания оставляют желать лучшего, плюс существуют высокие риски заболеть коронавирусом. 

Вопрос о возвращении из России остальных граждан Таджикистана пока находится на рассмотрении республиканского штаба, сообщили в посольстве. Процесс будет зависеть в том числе от наличия мест для карантина в самом Таджикистане.

Посольство просит граждан Таджикистана следить за информацией о вывозных авиарейсах. Последний был 19 мая: тогда самолет авиакомпании “Таджик Эйр” вывез из Москвы домой 213 граждан Таджикистана, в том числе тела погибших в России мигрантов. 

По данным на 25 мая, в Таджикистане 3100 человек заболели коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписаны из больниц 1395 человек, умерли – 46. В настоящее время Таджикистан обгоняет соседние страны Центральной Азии (кроме Туркменистана) по уровню смертности от COVID-19.

 



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