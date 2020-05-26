Мнение: Гонка к Абу-Кемалю

26.05.2020, 22:45, Разное

О стратегическом значении района Абу-Кемаля как одной из основных опор шиитского моста, который после 2017-го года кардинально изменил расклад сил на Ближнем Востоке.

Гонка к Абу-Кемалю.

Район Абу-Кемаля начал приобретать важнейшее стратегическое значение уже в 2016-м году, когда после вмешательства России в сирийскую войну, наметился перелом в ходе операций Сирийской Арабской Армии против «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, запрещено в РФ).

Через этот город проходила часть трафика ресурсов ИГИЛ из Ирака в Сирию и обратно. Опираясь на сам город, боевики контролировали значительную часть пустыни у границы с Ираком, вплоть до района Т-3.

Изменение динамики сирийской войны и осознание потенциала роста иранского военного присутствия уже тогда вызывало серьезное беспокойство США, так как события в Сирии развивались совсем не в том направлении, на которое рассчитывали в Вашингтоне при запуске кампании по свержению президента Башара Асада. Иран практически с начала войны оказывал помощь Асаду отправкой добровольцев из Ирана, Ирака, Афганистана, Ливана, Палестины, а также военных советников по линии Корпус Стражей Исламской революции (КСИР). Но стратегической целью Ирана являлось создание так называемого шиитского моста, который должен был проходить с территории Ирана до Ливана через Ирак и Сирию. В 2016-м уже наметились тенденции, которые привели к реализации этого проекта на практике.

Поэтому первую серьезную попытку помешать Ирану взять под контроль район Абу-Кемаля США предприняли еще летом 2016-го года. На территории Иордании была сформирована так называемая «Новая Сирийская Армия» (НСА). Личный состав состоял из бывших боевиков «Сирийской Свободной армии» (ССА) и ИГИЛ, которые проходили обучения в лагерях подготовки, где их обучали инструкторы ЦРУ и САС. После формирования ударных отрядов, эти силы, заявляющие «борьбу с ИГИЛ и режимом Асада» были брошены через пустыню из района Ат-Танф на Абу-Кемаль.

На первом этапе наступление развивалось успешно, и мотопехота на «тачанках» успешно прошла пустыню к востоку от Т-3 и вышла на ближние подступы к Абу-Кемалю. Командование ИГИЛ успешно вскрыло планы противника и организовало комплекс ответных мер, которые привели к торможению продвижения НСА к Абу-Кемалю, а затем охвату ударной группы с флангов и ее расчленению, в том числе благодаря подземным коммуникациям и грамотно поставленным минным полям.

В итоге, удачно начавшееся наступление, превратилось в бегство. НСА бросила под Абу-Кемалем большое кол-во различной техники и амуниции, а отдельные «герои» смогли отступить от Абу-Кемаля аж на 300 километров, вернувшись на территорию Иордании. Это была одна из наиболее громких побед ИГИЛ в 2016-м году и одна из крупнейших неудач США в Сирии. Позднее стало известно, что вина за провал лежала и на Пентагоне, так как самолеты, которые должны были поддерживать наступление НСА, были брошены в район Фаллуджи для нанесения ударов по отходившим колоннам ИГИЛ. Таким образом, в 2016-м году Абу-Кемаль остался под контролем «Халифата».

В 2017-м году Абу-Кемаль снова вернулся на повестку дня. Завершение битвы за Алеппо победой сил Асада и повторное освобождение Пальмиры, снова подняли вопрос похода САА на восток Сирии для деблокады Дейр-эз-Зора, который в 2016-м и 2017-м годах смог отразить целую серию масштабных штурмов, которые ставили оборону анклава на грань коллапса. Одновременно с этим постепенно вырисовывался крах ИГИЛ в Ираке, где, умываясь кровью, иракская армия перемалывала оборону ИГИЛ в Мосуле, одновременно проводя операции в провинции Анбар, постепенно приближаясь к границам Сирии, которые не контролировались Ираком и Сирией несколько лет.

Летом 2017-го года началась гонка. Сирийские войска начали операции в восточной Эс-Сувейде, продвигаясь к границе с районами Ирака, где имелась возможность установить прямой контакт с иракской армией и силами «Хашд Шааби». США спешно оккупировали район Ат-Танф, создав «зону безопасности», которая должна была помешать планам Сирии и Ирана. Но здесь Пентагон опоздал. Через пустыню, сирийские войска и иранские прокси обошли «сферу безопасности» и вышли к границе, установив прямой контакт с иракцами к северо-востоку от Ат-Танфа. Кроме того, США потеряли возможность использовать район Ат-Танфа для атак на Абу-Кемаль. Таким образом, США проиграли стратегическую гонку за контроль границы.

Летне-осеннее наступление САА при поддержке России и Ирана привело к фактическому уничтожению ИГИЛ как государственного образования на территории Сирии – были взяты города, которые являлись «запасными столицами Халифата». После потери Ракки и Мосула – Маядин, Маадан и наконец, Абу-Кемаль, который был освобожден в ноябре 2017-го года. С иракской стороны к границе вышли отряды «Хашд-Шааби» и таким образом иранские прокси в Сирии и Ираке соприкоснулись. Возник так называемый «шиитский мост» или же «шиитская дуга». Иран фактически смог использовать американскую агрессию в Сирии и Ираке в своих целях. Это позволило добиться ситуации, когда желании можно было на машине проехать из Тегерана в Бейрут по территории, которую контролировали союзные правительства или дружественные ополченцы из многочисленных про-иранских шиитских формирований. Архитектором этой системы альянсов и лояльности был командующий «Сил Кудс» Кассем Сулеймани.

Абу-Кемаль в этой схеме является одной из ключевых опор «шиитского моста», так как утеря этого района приведет к обрушению всего проекта и тех многолетних усилий, которые были к нему приложены. Поэтому уже с 2018-го года, на фоне продолжающихся войн в Ираке и Сирии, гибридная война вокруг Абу-Кемаля не прекращается.

Иран для укрепления контроля над этим районом использовал следующие инструменты:

1. По линии Генштабов Ирака, Ирана и Сирии было заключено соглашение, которое давало возможность для легальных трансграничных операций силам «Хашд-Шааби», что позволяло не только оттеснять от Абу-Кемаля остатки боевиков ИГИЛ, но и укреплять контроль над самим районом.

2. Возле города началось развертывание инфраструктуры долговременного пребывания про-иранских ополченцев, контингентов «Хашд-Шааби», а также эмиссаров КСИР. После 2018-го года появились сначала временные, а затем и постоянные передовые координационные штабы «Хашд-Шааби», которые на территории Сирии инспектировал Абу Мухандис.

3. С отрядами сирийского народного ополчения, частями САА действовавшими в Восточной Сирии и местным населением, устанавливались дружественные отношения, чтобы иметь режим максимального благоприятствования, дабы избежать конфликтов на местном уровне.

4. Со стороны иракской границы, «Катаиб Хезбалла» и «Хашд-Шааби» предпринимали серьезные усилия для очистки западных районов провинции Анбар и контроля над районом Аль-Каима, где до недавнего времени находилась американская военная база (ныне переданная иракской армии).

5. Через Абу-Кемаль были налажены логистические маршруты по снабжению иранских прокси в Восточной и Центральной Сирии, что позволяло сократить кол-во рейсов в аэропорт Дамаска, который был уязвим для авиаударов Израиля.

В итоге, к лету 2020-го года Иран добился непрямого контроля над районом Абу-Кемаля благодаря аффилированным с ним структурам, что подкрепляется контролем над районом Аль-Каима и значительной частью провинции Анбар. В обеих случаях, Иран это делает при содействии Дамаска и Багдада, что затрудняет для США и Израиля противодействие иранской деятельности.

Борьбу против «Абу-Кемальской опоры шиитского моста» можно разделить на 3 составляющих.

Непосредственную угрозу в 2018-2019 годах пытались создавать боевики ИГИЛ, причем выдвигались обвинения, что США сознательно поддерживали активность террористов и не ликвидировали последний анклав у границ с Ираком, чтобы радикальные джихадисты оказывали давление на район Абу-Кемаля.

Активность боевиков ИГИЛ была связана с попытками переправы через Евфрат и нападения на сирийских военных и про-иранских ополченцев в районе Абу-Кемаля. Это дополнялось активностью местных подпольных ячеек ИГИЛ, действовавших с опорой на лояльное население, которые отмечалось терактами, атаками смертников и убийствами. Кроме того, действовавшие в треугольнике Абу-Кемаль-Дейр-эз-Зор-Т-3 остатки отрядов ИГИЛ, постоянно атаковали трассу Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор и поселки в районе Абу-Кемаля. Все это требовало проведения периодических КТО в пустыне и борьбы с банд-подпольем в населенных пунктах на западном берегу Евфрата. Хотя эта активность не исчезла и в 2020-м году, Иран в целом смог добиться более-менее стабильной ситуации в районе Абу-Кемаля, в том числе за счет развития инфраструктуры безопасности в этом месте, а также периодических КТО, которые проводятся в пустыне силами сирийских военных и ополченцев.

Кроме того, позиции иранских прокси в районе Абу-Кемаля подвергаются периодическим ударам ВВС Израиля, который уже несколько лет пытается заставить Иран уйти из Сирии, не достигая, впрочем, какого-либо успеха – скорее наоборот, присутствие Ирана в Сирии укоренилось и Тегеран не видит причин что-то в этом менять, списывая потери на сопутствующие издержки выигрышной стратегии. Тем не менее, определенный ущерб израильские удары наносят, разрушая временные и капитальные строения, убивая ополченцев и изредка, офицеров КСИР. Но конечно, этого недостаточно, чтобы Иран пересмотрел свою позицию в отношении контроля над этим стратегическим районам.

Помимо Израиля, удары по Абу-Кемалю наносили США. Последняя крупная серия ударов пришлась на новогоднюю эскалацию 2020-го года, когда ВВС США бомбили позиции иранских прокси в районе Абу-Кемаля и в районе Аль-Каима в ответ за удары по американской базе «К-1», где погиб сотрудник американской ЧВК. После убийства Сулеймани, США также наносили авиаудары в этом районе в ответ на атаки на посольство США и обстрел американских баз. Несмотря на заявленные успехи, позднее выяснилось, что основная часть погибших, это иракские военные, что сыграло на руку Ирану, который культивируя антиамериканские настроения и используя гибель Сулеймани и политика Абу Махди аль-Мухандиса, смог добиться решения парламента Ирака о выводе американских войск из страны, что уже привело к закрытию части американских баз, включая базу в Аль-Каиме, которая находилась ближе всего к Абу-Кемалю. В целом, и американская активность не смогла поколебать иранской решимости по контролю над этим районом.

Как показывают спутниковые снимки, сделанные весной 2020-го года, в районе Абу-Кемаля продолжается активное строительство подземных укрытий, складов и прочих объектов, которые должны обеспечивать деятельность иранских прокси в этом районе и гарантировать работу «шиитского моста».

Важно понимать, что сохранение «шиитского моста», является второй по значимости целью Ирана в сирийской войне, после сохранения Асада у власти. В этот проект вложено много финансовых, материальных и людских ресурсов, чтобы Иран от него отказался. И Иран, и США, и Израиль прекрасно понимают, что этот проект изменил баланс сил в регионе и резко усилил влияние Тегерана. Поэтому предпринимались и будут предприниматься попытки его торпедировать. Авиаудары очевидно не ведут к какому-либо позитивному результату для США и Израиля – осенью будет уже 3 года как «мост» работает. Поэтому ставка конечно делается не на авиаудары или культивирование террористических нападений на иранских ополченцев. Усилия в первую очередь направлены на подрыв политических позиций Ирана в ключевых странах, через которые проходит «шиитский мост».

1. В самом Иране, который обложен санкциями, США даже не скрывают своих намерений осуществить цветную революцию и посадить там лояльный Вашингтону режим. Пока эти планы раз за разом проваливаются, но их конечно не оставят.

2. В Ираке США не только пытаются дезавуировать решение о выводе американских войск, культивируя религиозно-политические разногласия, используя для этого курдский фактор и антиправительственные протесты, но и пытаются сформировать лояльный Вашингтону кабинет министров, который повел бы борьбу против блока шиитских партий и вновь занял сторону американцев, уйдя от зависимости от Тегерана.

3. В Сирии США и Израиль пытаются давить на Россию, чтобы та помогла им избавиться от Ирана в САР, попутно культивируя фейки о серьезных разногласиях Тегерана и Москвы, которые МИД РФ и МИД Ирана регулярно опровергают. Еще в 2017 году американские аналитики писали, что ситуативный альянс России и Ирана в Сирии представляет главную угрозу американским интересам в регионе и чрезвычайно важно разрушить его тем или иным путем. Это конечно не только ослабило бы позиции России и Ирана по отдельности, но и могло бы повлиять на выживание правительства Асада. Пока что и эти планы буксуют, а сотрудничество России и Ирана продолжается. Более того, уже этой осенью Россия может возобновить официальные поставки вооружений в Иран после истечения эмбарго по ядерной сделке.

4. Ну и наконец, экономическое давление на Ливан, которое уничтожает местную экономику, призвано подорвать позиции «Хезболлы» как главного иранского клиента на Ближнем Востоке. «Хезболла» это уже давно не «террористическая организация», а часть ливанского государства, куда «Хезболла» давно и успешно интегрировалась. Поэтому удары по ливанскому государству и ливанской экономике, это прежде всего удары по «Хезболле». Впрочем, руководитель организации Хасан Насралла достаточно умело действует в этой ситуации и основное недовольство происходящим в стране связано прежде всего с правительством, которое не может решить экономические проблемы, порожденные санкциями. В долгосрочной перспективе, обнищание населения Ливана обеспечит «Хезболлу» новыми рекрутами, что с учетом иранских поставок, позволит сохранить длительную угрозу для Израиля прямо у его границ, что будет иметь еще большее значение по мере развития иранских баллистических ракет и БПЛА, которые могут оказаться в Ливане столь же легко и в таких же количествах, как до этого они оказались в Йемене.

Район Абу-Кемаля и имеет огромную значимость, так как завязанная на него большая стратегия Ирана затрагивает интересы многих стран. Сохранив политические позиции в указанных странах и основные опорные пункты шиитского моста, Иран сможет и далее культивировать свое влияние в ключевых странах Ближнего Востока, фактически прорывая стратегическое окружение, в котором он находился в 2011-му году.

Израиль и США, наоборот, будут всеми силами стремиться нивелировать успехи иранской политики, которая извлекла огромные выгоды из провала американской стратегии по переустройству Ближнего Востока. И если не будет получаться смена политического курса в Ираке, Сирии или Ливане, то опция силовых действий против Абу-Кемаля, безусловно, будет использоваться, хотя сами по себе они не дают существенных стратегических результатов.

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1279573-gonka-k-abu-kemalyu-boris-rozhin-o-tom-kak-iran-otkryval-vorota-v-siriyu – полностью здесь с дополнительными картами и фотографиями.