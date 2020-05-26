 

Nord Stream 2 AG назвал санкции дискриминацией европейских компаний

26.05.2020, 22:30, Новости дня

Любая угроза санкциями в отношении газопровода «Северный поток – 2» является незаконной дискриминацией европейских компаний, сообщил пресс-секретарь оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Мюллер подчеркнул, что «Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам энергетической безопасности» Европы, а также интересам «европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата».

Подчеркивается, что Nord Stream 2 AG не спекулирует о возможных будущих действиях других стран, передает ТАСС.

Оператор согласен с Еврокомиссией, что экстерриториальные санкции нарушают международное право. Мюллер заявил, что решения ЕС не должны зависеть от санкций третьих стран.

Он напомнил о словах пресс-секретаря министра экономики Германии Петера Альтмайера, который указывал, что из-за давления коронавируса на государства не следует допускать эскалации и вводить новые экстерриториальные санкции.

Напомним, американский посол в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока – 2».



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