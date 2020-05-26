 

“Ротор” хочет арендовать форварда “Спартака” Мелкадзе

26.05.2020, 22:20, Новости дня

Руководство волгоградского "Ротора" ведет переговоры с московским "Спартаком" об аренде нападающего красно-белых Георгия Мелкадзе. Клуб ФНЛ, вышедший в российскую премьер-лигу, хочет усилить линию атаки в следующем сезоне.

О переговорах "Ростова" и "Спартака", связанных с 23-летним футболистом, стало известно Чемпионат.com. Нынешний сезон Мелкадзе начинал в столичном клубе, а затем был отдан в аренду "Тамбову".

В 13 матчах текущего чемпионата РФ по футболу форвард забил шесть мячей за тамбовский клуб, отдав три результативные передачи.



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