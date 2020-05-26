Жалобно пищали и прижимались друг к другу: сотрудники МЧС спасли котят

26.05.2020, 22:20, Новости дня

На западе Москвы во вторник, 26 мая, произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось не только справиться с возгоранием, но и спасти жизни четырех котят.

Пожар произошел в деревянной части одноэтажной и отдельно стоящей хозяйственной постройки. Часть спасателей принялись бороться с пламенем, другие отправились на проведение разведки в соседнем здании. Сотрудники МЧС, пробираясь в свете фонарей, обнаружили лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу от страха. Малышей вынесли на свежий воздух.

Судя по всему, котятам крупно повезло, поскольку они не только избежали гибели, но и обрели дом. Четвероногих забрал себе неравнодушный местный житель, сообщает "Вечерняя Москва".