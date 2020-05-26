Депздрав опроверг ограничения на аборты в Москве

26.05.2020, 22:20, Новости дня

Никаких ограничений на прерывание беременности в Москве в период пандемии нет.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Сообщается, что аборты не считаются плановой медицинской помощью и по-прежнему проводятся во всех медицинских организациях – в рамках базовой программы ОМС и имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по акушерству и гинекологии.

Отмечается, что исключение составляют лишь гинекологические отделения в больницах, где проводится лечение больных COVID-19.

Подчеркивается, что направление на аборт проводится врачом женской консультации.