Создана новая модель эмбрионального мозга

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26.05.2020, 22:16, Новости дня

Команде исследователей удалось разработать модель эмбрионального мозга, которая позволит расширить понимание развития мозга, а также ускорит разработку способов лечения болезни Паркинсона, эпилепсии и деменции стволовыми клетками.

Чтобы понять, как формируется человеческий мозг, ученые разработали модель, которая имитирует ранние стадии развития человеческого мозга в лаборатории. По словам ученых, на ранней эмбриональной стадии мозг подвергается воздействию различных факторов роста, индуцирующих образование областей мозга. Воссоздать окружающую среду эмбриона ученым удалось благодаря использованию микрофлюидных методов.

Имея доступ к ткани, напоминающей ранний эмбриональный мозг, специалисты могут проанализировать процессы, которые происходят в каждой отдельной клетке на разных стадиях развития. Новую модель эксперты собираются использовать для составления специальной карты развития клеток мозга.



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