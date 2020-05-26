МЭР поддержало совместную программу развития Архангельской области и НАО

26.05.2020, 22:16, Новости дня

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников обсудил перспективы социально-экономического развития регионов в ходе рабочей встречи с врио губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.

Цыбульский и Бездудный попросили Решетникова «поддержать совместную программу развития» Архангельской области и НАО, передает ТАСС.

Руководитель Минэкономразвития отметил, что развитие Арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в России. Он указал, что выделяются соответствующие ресурсы. Развитие Арктической зоны и Северного морского пути контролируется главой российского государства Владимиром Путиным.

Решетников подчеркнул, что в связи с этим есть «потребность формирования мощного арктического региона, арктического центра». Такой центр должен «объединить нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области и в то же время реализовать новые транспортные и транзитные возможности».

Сотрудничество Архангельской области и НАО позволит реализовать проект глубоководного порта Индига, который давно обсуждается, в дополнение к действующим мощностям Архангельского порта, сказал Решетников.

Он заявил, что его ведомство «полностью поддерживает общую программу социально-экономического развития регионов». По словам министра, «это может создать новое качество как экономики в Арктике, так и новое качество жизни для людей».

Цыбульский указал на необходимость более тесного сотрудничества Архангельской области и НАО. По его мнению, можно добиться «хорошего синергетического эффекта», если «убрать ненужную региональную конкуренцию между часто похожими проектами».

«В конечном итоге, все это направлено на то, чтобы жизнь людей и в Архангельской области, и в Ненецком автономном округе стала лучше», – сообщил он.

Бездудный согласился, что экономики Архангельской области и НАО дополняют друг друга, сотрудничество даст импульс для повышения качества жизни населения обоих регионов.

Напомним, Цыбульский и Бездудный подтвердили важность совместного экономического развития. Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу по экономической интеграции и совместному социально-экономическому развитию регионов.

Цыбульский и Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Инициативу должны поддержать на референдуме жители обоих субъектов.