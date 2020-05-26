Алексей Барабаш вспомнил, как ушел от пострадавшей в ДТП супруги

26.05.2020, 22:09, Разное

Российский актёр театра и кино Алексей Барабаш вспомнил, как ушел от пострадавшей в ДТП супруги. О подробностях аварии артист пояснил в эфире телепередачи «Судьба человека».

42-летний актёр, который женился на актрисе Ольге Белинской, когда ему было 19 лет, признался, что не был готов к семейной жизни и появлении ребенка. Однако ему пришлось взять ответственность за беременную возлюбленную, поскольку не мог заставить сделать её аборт. По словам Барабаша, авария поставила точку в его браке с Белинской.

Артист сообщил, что в результате ДТП он и его приятель не пострадал, а у жены диагностировали черепно-мозговую травму, у её подруги – увечье лица. Разрыв в отношениях Барабаша и его супруги произошел после её восстановления. Несмотря на то, что актёр заботился о ней, Ольга Белинская предложила ему развестись. «У меня в тот момент внутри произошел взрыв атомной бомбы. Но я ей сказал: «Хорошо. Пока», – вспомнил артист.

Отметим, что развод никак не повлиял на отношение Барабаша к сыну Арсению. Актёру, взявшему на себя ответственность за ребенка, удалось стать для него другом. «Мы с ним, как приятели», – добавил артист.