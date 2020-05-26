 

Алексей Барабаш вспомнил, как ушел от пострадавшей в ДТП супруги

26.05.2020, 22:09, Разное

Российский актёр театра и кино Алексей Барабаш вспомнил, как ушел от пострадавшей в ДТП супруги. О подробностях аварии артист пояснил в эфире телепередачи «Судьба человека».
42-летний актёр, который женился на актрисе Ольге Белинской, когда ему было 19 лет, признался, что не был готов к семейной жизни и появлении ребенка. Однако ему пришлось взять ответственность за беременную возлюбленную, поскольку не мог заставить сделать её аборт. По словам Барабаша, авария поставила точку в его браке с Белинской.

Артист сообщил, что в результате ДТП он и его приятель не пострадал, а у жены диагностировали черепно-мозговую травму, у её подруги – увечье лица. Разрыв в отношениях Барабаша и его супруги произошел после её восстановления. Несмотря на то, что актёр заботился о ней, Ольга Белинская предложила ему развестись. «У меня в тот момент внутри произошел взрыв атомной бомбы. Но я ей сказал: «Хорошо. Пока», – вспомнил артист.

Отметим, что развод никак не повлиял на отношение Барабаша к сыну Арсению. Актёру, взявшему на себя ответственность за ребенка, удалось стать для него другом. «Мы с ним, как приятели», – добавил артист.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Осталась одна: родные не пришли к выписавшейся Надежде Бабкиной

24.04 / Идеальный муж: Канье Уэст увез детей в Вайоминг, чтобы Ким Кардашьян смогла отдохнуть дома

01.04 / Экс-супруга Константина Ивлева о его измене: «Это переломило веру детей в отца»

26.05 / Эксперт рассказал, чем COVID-19 отличается от свиного гриппа

29.03 / Мнение: Кулон в виде коронавируса – повесите такой на шею?

15.04 / Исследование: артериальное давление может отличаться при измерении на разных частях тела

07.05 / Чеченская девочка-альбинос с разными глазами поразила Сеть необычной красотой

21.04 / Продажи Honor 30 составили 300 миллионов смартфонов в минуту

23.05 / Автолюбители могут защититься от COVID-19, используя 5 предметов

12.05 / Медики рассказали о симптомах коронавирусной инфекции у детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска