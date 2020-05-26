Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выросла и стала настоящей красавицей

26.05.2020, 22:09, Разное

Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале «Воронины», повзрослела, став истинной красавицей. Актриса поделилась подробностями своей жизни и планами на будущее.

Мария Ильюхина призналась, что не все свое время уделяет киноиндустрии, поскольку имеет много интересов. Актриса создала собственный YouTube-канал, занимается написанием стихов и книги. Она получила звание «кандидат в мастера спорта» по художественной гимнастике, и пробует свои силы в музыке, записав первую авторскую песню под названием «Искры». По результатам ежегодного телевизионного проекта «Девичник Teens Awards 2018», Ильюхина была признана актрисой года. Юная звезда поделилась, что в этом году закончила девятый класс Академического Лицея им. Ломоносова, получив красный аттестат. Она призналась, что очень старалась для достижения такого результата. Актриса также рассказала, что во время учебы в предыдущей школе у нее не сложились отношения с одноклассниками. Не вдаваясь в подробности, Ильюхина отметила только, что ее не любили, и «было много завистников и завистниц, однако все это в прошлом».

Артистка пожелала всем идти к своей цели, во чтобы то ни стало, не обращая внимания на карантин, пишет 7Дней.ру.