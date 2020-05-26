В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

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26.05.2020, 22:08, Новости дня

За сутки в Москве скончались 73 вирус-положительных пациента, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

В Москве умерли 2183 человека, у которых выявили COVID-19.

В понедельник сообщалось, что в столице за сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Во вторник сообщалось, что за сутки от коронавируса в РФ вылечились рекордные 12,3 тыс. пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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