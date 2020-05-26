Мнение: Письмо: “Жалко такой потенциал”

26.05.2020, 22:06, Разное

Для самостоятельного разбора.

nowmytime

Здравствуйте уважаемая эволюция!

Читаю вас 2 года, начала читать в попытке вывести брак из дефолта,но не удалось мне. Сейчас не об этом.

38, внешность, здоровье нормальное, 2 ребенка (13 и 7 ), 15 лет брака, муж ушел 1,5 года назад. Из ресурсов хорошо развиты работа( частн врач) люблю работу и хорошо зарабатываю, много учусь. В ресурсе экономики тоже хорошо, сама создала пассивн доход 250т в мес. Ресурс имиджа думаю,тоже для моего возраста хорош, пп, спорт.

История о ресурсе любви, в котором дыра. Хотя часто покрываю зелёным виноградом это, не могу сказать, что нужна мне эта любовь, дети есть, сама себе хозяйка, ни в ком не нуждаюсь. Опять же время ограниченно, на детей его и приятно и полезно тратить а не на чужих мужиков. Но все равно в истории какие то влипаю.

С момента, как ушел муж было несколько отношений. Сразу после его ухода пожалел меня мой коллега, с которым отношения продолжались пол года. Как я заметила, что он плюсует, я пошла на СЗ ,поскольку переживала и это было скорой помощью. Там я познакомилась с Ж. По фото он сразу мне понравился. Старше на 8 лет, солидный такой, даже по фото видно, что обеспеченный и красивый конечно. Лайк совпал и потом он не писал месяц где-то. Я его очень хорошо запомнила и этот месяц переодически возвращалась к его анкете и любовалась им. Потом он написал сразу пиши телефон, обрадовалась, перешли вотсап пара фраз и договорились о встрече. Такой формат мне понравился, экономия времени на переписку.

Встретились с хорошем ресторане. Первое впечатление- этот мужик переспит 1 раз в лучшем случае. Уж очень крутым мне он показался, не привыкла я к таким мужчинам. Заказала салатик, платил он. Общались откровенно, я так люблю чтобы честно все, спросила почему такой мужчина да на СЗ, и пошел разговор о его бывших и настоящих женщинах. Особенности полов и прочее. Говорил мне, что надо в себе изменить, чтобы мужикам больше нравилась, сказал, жалко такой потенциал ,а не использую. Комплименты были правда много и фокус на мне. Это он со всеми женщинами, я уверена ,так.

В следующую встречу оделась и накрасилась, как он советовал. Знала, что это вторая встреча закончится у него дома или в гостинице, что в общем и произошло.Пыталась уйти от него ночью, он остановил ,чтобы спала с ним. Говорю это слишком интимно.

Я была уверена, что это секс на 1 ночь, но он написал на следующий день договорились о новой встрече. Так и встречались 3 месяца ,когда он приезжал в Мск примерно раз в 2 недели. Переписывались в основном только чтобы договориться о встрече. Я не писала, поскольку каждый раз думала, что это последний.

Новый год , не поздравил, я тоже, думаю, надо ему – пусть и пишет. Горько мне все же было. Переживала месяц , думала о нем.Чтобы забыть сразу после НГ встреча опять с СЗ с иностранцем, еще один в кафе познакомился и в метро один, так с ними и стала о Ж забывать. Отношения с иностранцем, подарки, рестораны, даже путевку на мальдивы купил. Работа, дети. Забыла я Ж. Потом на 23 февраля вспомнила, выслала открытку. Ж сразу : “когда встретимся?” ( через 2 месяца) думаю, не буду выпендриваться, рада была. Встретились, видно было, что с удовольствием он ко мне и мне хорошо с ним.

Так и продолжилось уже 3 мес карантин не карантин, приезжает, раз в нед или две встречаемся. Откровенные разговоры о его женщинах так и продолжались. Сейчас у него девушка очень известная балерина. Не приятно ,конечно, это слушать, но я поощеряю его на эти разговоры, думаю про себя чтобы всегда в тонусе быть, не расчитывать на взаимность, свой минус снижать. Да и про себя думаю, что может я этой балерине какая-никакая конкурентка. С иностранцем отношения параллельно веду, только он инициатор, но решила прекратить. Времени не хватает на них. Иностранец на отношения расчитывает, а с этим Ж только секс онли, но все равно. С Ж удовольствие. И сама я Ж не пишу, и не удивлюсь, если он опять изчезнет из моей жизни. Все же женщины более красивые и статусные рядом с ним.

Единственное не знаю, как себя подстраховать. Все же надежда где- то в глубине души у меня есть, что с этим Ж что что-то получится. Хорошо мне с ним и он нежен и добр, за исключением того, что я понимаю, какая малозначительная роль у меня в его жизни.

Как мне быть, Эволюция? Так и жить одним днем?