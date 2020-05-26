Мнение: О «цап-царапе» при Сталине и при Путине

26.05.2020, 22:05, Разное

На заглавном фото – два дальних бомбардировщика: советский Ту-4 и американский В-29. Выглядят, как близнецы-братья, если не считать символики. Собственно, они как раз близнецы и есть. Клонированные.

Да, не только авиационные специалисты знают, что Андрей Туполев и его КБ буквально «до последней заклёпки» скопировали свой самолёт с американского прототипа, волею случая приземлившегося в #СССР. Сделано это было по прямому указанию Иосифа Сталина.

Начиная с 1930-х гг. Советский Союз копировал много, скрупулёзно и нагло. Легковые и грузовые автомобили, железнодорожные локомотивы, трактора, вооружение – всё, что было «высокотехнологичным» в то время и считалось полезным Стране Советов, творчески перетаскивалось на родные просторы. За редким исключением – без согласия правообладателя.

Справедливости ради, иногда 100% точных копий не получалось. Но не потому, что советские инженеры не умели пользоваться штангенциркулем и логарифмической линейкой. А потому, что копирование всё же адаптировалось к возможностям социалистической индустрии, к навыкам и мастерству её тружеников, большинство из которых только-только переселились в заводские общежития из своих деревень. А иногда, хотя и редко, удавалось в западные прототипы втиснуть уже имевшиеся наработки.

Как это произошло с тем же Ту. Двигатели, силовая установка, радиостанция и вооружение у него были свои. Причём если на В-29 стояли 12 пулемётов калибра 12,7 мм, то советские конструкторы на их место впихнули 10 скорострельных пушек НС-23 калибра 23 мм. С другой стороны, даже точное копирование не гарантировало от проблем. Так, использовавшийся в B-29 дюралевый лист толщиной в 1/16 дюйма в СССР не производился, поэтому вместо него был использован чуть более толстый лист, что повлекло за собой несколько большую массу самолёта. Та же проблема касалась электропроводки: чтобы гарантированно обеспечить параметры проводимости кабельной сети дюймового сечения, применялись более толстые кабели из проволоки метрических размеров, производившейся в СССР. Суммарная разность веса оказалась весьма значительной, что привело к некоторому ухудшению лётных качеств. Но американцы всё равно были неприятно удивлены.

Довольно удачным было копирование и в автопроме. Первый серийный советский грузовик АМО-Ф-15 1924 года выпуска был клоном итальянского FIAT 15 Ter (1913 г.в.), промсборка которого осуществлялась на заводе в 1917-1919 гг. АМО-2 – лицензионная (что редкость для тех лет) копия американского Dispatch-SA. Впрочем, о производстве именно этой модели говорить сложно: грузовики в Москве собирались из комплектов, поставлявшихся Autocar Co., на Родине производились только элементы крепежа. Сменивший его ЗИС-3 стал локализованной версией другого американского автомобиля – AutoCar-SA. Там уже значительная часть деталей производилась на месте. И только ЗИС-5, на шасси которого ставили знаменитые реактивные установки «Катюша», стал полной локализацией Autocar-5S.

Про легковые автомобили и говорить не приходится. СССР заимствовал всё мало-мальски удачное у Форда, Опеля, Бьюика, Пакарда и т.д. Эта традиция сохранилась и поныне. Также можно вспомнить про фотоаппараты, скопированные с Кодаков и Минольт, бытовые холодильники, пылесосы и даже бритвы.

Но при всём том было и одно важное но. Всё скопированное рано или поздно начинало производиться дома, уже на отечественных станках из отечественной номенклатуры сырья и комплектующих, а доработка и усовершенствование велись уже силами отечественных инженеров и технологов (хотя порой не всегда удачно). То есть, сталинский «цап-царап» худо-бедно приводил к развитию национальной инженерной школы, а также к росту технологической культуры на производстве.

Сегодня же «цап-царап» – это в лучшем случае классическая отвёрточная сборка из готовых комплектов, зачастую даже не европейского или американского, а китайского производства. Скажем, те же аппараты искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М» – совершенно яркий пример тому.

Ну а в худшем случае отечественные изделия целиком заказываются в том же Китае, причём из числа китайских же серийно производимых образцов. А в России на них клеится шильдик и для полного комплекта печатается руководство пользователя. Тут хорошая иллюстрация – школьные планшеты от Роснано, которые целиком производились на китайском заводе Foxconn. Кстати, в школы они так и не попали, хотя первая их демонстрация состоялась в 2011 году.

То есть, современная российская инженерная школа деградировала уже настолько, что и скопипастить не получается…

Ну и чей «цап-царап» лучше и полезнее для страны?