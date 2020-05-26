 

Мнение: Электричество до революции, советское образование до войны и свержение большевиками царя

26.05.2020, 21:54, Разное

1. В Императорской России были все необходимые технологии для электрификации страны. Посмотрите на заглавный график: темпы роста выработки электроэнергии были выше, чем в США. Если бы не революция, уровень производства 1941 года можно было бы достигнуть на 10 лет раньше, в 1931 году:

https://vikond65.livejournal.com/1024009.html

2. Коллега monetam пишет про советское образование:

Когда  большевики пришли к власти, настала вовсе не тишь да гладь. Когда детей «бывших людей» вышвыривали на окраину жизни, а первые места за партами занимали дети иных слоёв населения, начался пир всяких новых экспериментов, в сочетании с самой отвратительной смесью учёбы и политической пропаганды. Некоторый порядок начали наводить после войны, чтобы в итоге всё плавно эволюционировало к блаженной памяти 1970-80-м годам — иными словами, к образцам столетней давности.

А пока же у дореволюционных интеллигентов классической закваски челюсти падали от того, что они наблюдали в новой школе, которая пришла на смену старой, гнусной и гадкой:

«28 ноября 1936 г.

Вчера был в двух новых школах. Одна рядом с нами тут же на Манежном. Пошел в 3-й класс. Ужас. Ребята ничего не знают — тетрадки у них изодранные, безграмотность страшная. А учительница ясно говорит: тристо. И ставит отметки за дисциплину, хотя слово дисциплина пишется школьниками так:

дистеплина
десцыплина

и проч. Дети ей ненавистны, она глядит на них как на каторжников. А в другой школе, на Кирочной (вместо церкви), — я попал на Пушкинский вечер. <…> Потом вышел учитель Скрябин — и заявил, что Пушкин был революционер и что он подготовил… Сталинскую Конституцию, так как был реалист и написал стихотворение… «Вишня». Все наркомпросовские пошлости о Пушкине собраны в один пучок.»

Автор дневниковой записи – Корней Чуковский.

3. По ссылке утверждают, что большевики уничтожили монархию в России:

https://legendy-i-mify.livejournal.com/950.html

Когда большевиков-ленинцев народ России прокатил на выборах в Учредительное собрание (из 808 предполагавшихся депутатов избрано 707 и среди них лишь 175 большевиков, а 410 мест досталось эсерам), господин Ульянов власть отдавать не захотел. В ночь с 5-го на 6-е января 1918 года с прежним миром, его законами, легитимностью и преемственностью власти было покончено. Вместе с возможностью восстановления монархии в любой форме, даже ограниченно-конституционной. Ленин узурпировал власть.

Большевики-ленинцы свергли монархию как форму правления в России, разогнав то самое Учредительное собрание, которое они клялись беспрепятственно созвать и принять результаты его работы как “постановление народных низов”. Довершили дело они убийствами всех членов Императорского Дома Романовых, до которых смогли дотянуться, и которые потенциально могли претендовать на престол, даже гипотетически.

По ссылке приводятся реплики Ленина и цитаты из советских учебников по истории партии, в которых заслуга свержения монархии полностью приписывается большевикам.

Как полагаете, коллеги, прав ли автор исследования? Действительно ли большевики узурпировали власть в России в 1918 году?

Источник: Место для дискуссий



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