 

Новый директор нацразведки США приведен к присяге

26.05.2020, 21:30, Новости дня

В штаб-квартире национальной разведки США в штате Вирджиния прошла церемония приведения к присяге ее нового директора Джона Рэтклиффа, сообщил телеканал Fox News.

В минувший четверг Сенат Конгресса утвердил назначение 54-летнего Рэтклиффа на пост директора разведки, передает ТАСС.

Рэтклифф после окончания университета занимался адвокатской практикой и преподаванием. В 2004 году стал мэром города Хит с населением примерно в 7 тыс. человек в Техасе и занимал эту должность до 2012 года. Также он возглавлял Управление по борьбе с терроризмом в Восточном округе Техаса, и был исполняющим обязанности прокурора. 

В 2014 году он был избран в Палату представителей от Республиканской партии от Техаса.

В конце февраля Трамп объявил, что на должность директора нацразведки им выдвинут конгрессмен Джон Рэтклифф.



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