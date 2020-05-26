 

США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику

26.05.2020, 21:30, Новости дня

Соединенные Штаты перебросили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке в Сирии, которая необходима для укрепления американских баз в этом районе, информирует агентство SANA со ссылкой на источники.

Утверждается, что колонна с бронетехникой и различным оборудованием, в том числе средствами связи, была переброшена из Ирака через КПП Эль-Валид, передает ТАСС.

Также утверждается, что шесть американских бронемашин выехали из иракской деревни Эль-Махмудия, пересекли границу с Сирией и направились к одному из местных нефтяных месторождений, которое контролируется американцами.

На прошлой неделе бойцы сирийской армии заблокировали проезд для колонны армии США в районе города Тель-Тамр провинции Хасаке.

До этого жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира также заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США в этом регионе.



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