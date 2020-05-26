26 мая: шесть лет назад начались бои за Донецкий аэропорт

26.05.2020, 21:18, Новости дня

КИЕВ – В Украине отмечают шестую годовщину начала боев за международный Донецкий аэропорт.

«Бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня – с 26 мая 2014 по 21 января 2015-го. В ночь на 26 мая 2014 группировки пророссийских сепаратистов осуществили попытку захватить аэродром, авиасообщение на котором было прекращено еще 6 мая», – сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ» в разделе Памятные даты.

Агентство пишет, что Донецкий аэропорт стал своеобразным символом непокорности, образцом высочайшего героизма украинских военных. Его называли «украинским Фермопилами», а мужественных защитников аэродрома противник назвал «киборгами».

Ровно шесть лет назад оккупанты на Донбассе предприняли попытку захватить Донецкий аэропорт, тогда украинские военные в бою отстояли позиции, однако работа аэропорта была приостановлена, сообщает Интернет-издание Главком.

В видеоматериале «Донецкий аэропорт. Начало» на Ютуб-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины отмечается, что «26 мая 2014 года произошло событие, которое преломило необъявленную войну: тогда вооруженные силы Украины провели успешную операцию, которая стала точкой отсчета для украинских военных и определила последующий ход АТО».

Сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, после бегства в 2014 году бывшего украинского президента Виктора Януковича, в границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей создали самопровозглашенные, непризнанные официальным Киевом, республики.

Процесс урегулирования деоккупации Донбасса определяется Минским протоколом (Минские соглашения) и Комплексом мер Минских соглашений, который был выработан в феврале 2015 года в столице Беларуси, переговорами в Нормандском формате.

Как сообщала пресс-служба бывшего президента Украины Петра Порошенко в сентябре 2018 в момент передачи Военно-морским силам Украины двух американских патрульных катеров береговой охраны класса «Айленд» (Island), «на сегодняшний день (к сентябрю 2018 – Т.Б.) Украина получила от США более одного миллиарда долларов на поддержку безопасности».

В 2018 году США поставили в Украину первую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Конгресс Соединенных Штатов в ноябре 2014 года одобрил законопроект об оборонной политике, предусматривающий ассигнование 300 миллионов долларов на помощь Украине в борьбе с сепаратистами, пользующимися поддержкой России. В эту сумму были включены 50 миллионов долларов, выделяемых на летальное оружие, такое как бронебойные оружейные системы, минометы, гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы. В последующие годы оборонный бюджет США предусматривал средства для укрепления безопасности и обороны Украины.

О прогрессе и процессе урегулирования ситуации на Донбассе

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, ключ к завершению войны на Донбассе находится в России.

«Дело не в стремлении или нежелании команды Зеленского завершить эту войну, я убежден, что ключ в завершении войны на Донбассе находится в России, а не в Украине. В этом вся и проблема. Она заключается в том, что Россия не хочет завершения войны, поскольку ее окончание развяжет руки Украине. Украина начнет развиваться, а Кремль потеряет рычаг мощного воздействия», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также считает, что сегодня сложно говорить о прогрессе в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

«Российская позиция по этому вопросу достаточно последовательна – «ихтамнет». К тому же в других аспектах Россия не признает своего участия и своих действий на Донбассе, она, например, отрицает факт разграбления Донецких и Луганских предприятий в 2015-16 годах», – утверждает украинский политолог.

Украинская политика по вопросу деоккупации, по его словам, также далеко не идеальна, несмотря на ряд действий, которые предпринимает команда президента Владимира Зеленского.

«В этом плане нас ждут плане серьезные разочарования. Владимир Зеленский заявил, что есть год на урегулирование ситуации, а это искусственно ограничивает возможности нашей страны. У нас повышен статус украинского представительства в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, но вместе с тем, нет повышения статуса для представительства ОБСЕ», – считает Евгений Магда.

Шесть лет привыкания

Политолог Наталия Белоус считает, что за шесть лет с момента начала войны на Донбассе, многие «привыкли к сложившийся такой политической обстановке в стране».

«Война в Украине стала выгодным бизнесом для политиков и бизнесменов, она как повод, для прикрытия любых провалов в государственном управлении и формировании национального бюджета. А с другой стороны, мы понимаем, что мировое сообщество не будет воевать с Россией за Украину. Для западных партнеров Москва – бизнес-партнер, а не агрессор», – говорит Наталия Белоус корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что стоит задаться вопросом – действительно ли заинтересована новая украинская власть в решения вопросы войны?

«Сложно прогнозировать, сроки окончания войны, не исключено, что все будет закреплено каким-то нормативными документами, как замороженный конфликт локального характера», – подчеркивает Наталия Белоус.

Акценты другие

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает одна из причин затянувшегося переговорного процесса – перенос акцентов с необходимости интенсификации встреч в нормандском формате на регулярные заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

«Технически именно она, а не нормандская четверка в большей степени включена в мирный процесс. Но выгоду от такой смены акцентов получает Россия. Последняя четко понимает, что в «четверку» их сателлитов (так называемые «ЛНР» и «ДНР») не допустят никогда, а в ТКГ они уже присутствуют. Поэтому здесь, в отличие от нормандского формата, Кремлю проще быть посредником, а сателлитов – перевести в статус переговорщиков», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что усиление украинского представительства в ТКГ, введение в Группу государственных деятелей играют прежде всего на ее усиление.

«Нельзя исключать и влияние карантина – все страны сосредоточены на своих экономических проблемах. И защиту «европейских ценностей», прав человека и международного права – за пределами ЕС – сегодня интересует Европу меньше», – отмечает Богдан Петренко.

Эксперт считает, что у Запада сегодня нет сегодня экономических выгод для того, чтобы быть заинтересованным отставать украинский суверенитет над оккупированными территориями.

«На этом фоне – фактор, который тормозит ползучую капитуляции Украины – это протест и общественное мнение», – отмечает Богдан Петренко.