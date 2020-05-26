Президент Косово отказался участвовать в переговорах с Сербией при посредничестве спецпредставителя ЕС

26.05.2020, 21:18, Новости дня

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что не будет участвовать в переговорах по нормализации отношений с Сербией при посредничестве спецпредставителя Евсоюза, призвав вместо этого к активизации роли США в диалоге.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, спустя почти десять лет после восстания этнического албанского большинства, и в 2013 году согласилось на проведение диалога с Белградом при посредничестве ЕС для урегулирования нерешенных вопросов.

Нормализация является одним из ключевых условий для вступления Косово в ЕС, а также для снятия российского вето на принятие Косово в ООН.

В марте глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назначил словацкого дипломата Мирослава Лайчака на должность специального представителя по Косово.

Словакия является одной из пяти стран, до сих пор не признавших независимость Косово. Такой позиции придерживаются также Кипр, Греция, Румыния и Испания.

«Перед нами будут два переговорщика из стран, которые не признают независимость Косово», – сказал Тачи журналистам в Приштине, имея в виду Лайчака и Борреля, в прошлом занимавшего пост министра иностранных дел Испании.

Тачи добавил, что готов участвовать в любых встречах, организованных канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Но я не склонен участвовать в переговорном процессе под руководством Лайчака», – подчеркнул он.

По словам Тачи, только США могут реально продвинуть диалог между Косово и Сербией.

Государственность Косово признали более 110 стран, в том числе его крупнейший политический и финансовый союзник, США. Президент Дональд Трамп назначил представителем по Косово Ричарда Гренелла, который ранее занимал пост посла США в Германии. При посредничестве Гренелла была достигнута договоренность о возобновлении прямых коммерческих перелетов между Косово и Сербией.