Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге

26.05.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

У нее спросили, как Трамп относится к разработке этого законопроекта в Китае. «Он сказал мне, что он недоволен усилиями Китая, и трудно понять, как Гонконг может остаться финансовым центром, если Китай возьмет контроль», – передает ее слова ТАСС.

Ранее американские сенаторы предложили проект закона о санкциях против Китая за политику в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, как США собираются наказать Гонконг за бунт против Китая.