На главу села в Адыгее, где почти 200 человек заразились коронавирусом на мусульманских похоронах, завели уголовное дело

26.05.2020, 21:15, Новости дня

В отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района в Адыгее Сергея Камышина заведено уголовное дело по статье “Халатность” после того, как в ауле Бжедугхабль прошли массовые похороны. На них не менее 190 человек заразились коронавирусом, сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным “Коммерсанта”, в ауле Бжедугхабль хоронили по мусульманскому обряду лидера местной курдской диаспоры. В село съехались более 500 жителей Адыгеи и соседнего Краснодарского края, среди которых была инфицированная коронавирусом женщина. По данным Следственного комитета, глава района Камышин знал о предстоящих похоронах, но не принял необходимых мер “к ограничению перемещения граждан и транспортных средств”. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов раскритиковал руководство муниципалитета за его действия и слабую разъяснительную работу среди местных жителей. Глава Красногвардейского района Альберт Османов после похорон написал заявление об отставке.

“Несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей, а также прямое предписание оперативного штаба исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял, что привело к массовому инфицированию участников похорон и затем их родственников и знакомых коронавирусной инфекцией”, – рассказали в СКР.

По данным оперативного штаба, в Республике Адыгея сейчас зафиксирован 721 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 190 приходятся именно на Красногвардейский район.