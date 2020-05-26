 

На главу села в Адыгее, где почти 200 человек заразились коронавирусом на мусульманских похоронах, завели уголовное дело

26.05.2020, 21:15, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района в Адыгее Сергея Камышина заведено уголовное дело по статье “Халатность” после того, как в ауле Бжедугхабль прошли массовые похороны. На них не менее 190 человек заразились коронавирусом, сообщает Следственное управление СК России по региону. 

По данным “Коммерсанта”, в ауле Бжедугхабль хоронили по мусульманскому обряду лидера местной курдской диаспоры. В село съехались более 500 жителей Адыгеи и соседнего Краснодарского края, среди которых была инфицированная коронавирусом женщина. По данным Следственного комитета, глава района Камышин знал о предстоящих похоронах, но не принял необходимых мер “к ограничению перемещения граждан и транспортных средств”. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов раскритиковал руководство муниципалитета за его действия и слабую разъяснительную работу среди местных жителей. Глава Красногвардейского района Альберт Османов после похорон написал заявление об отставке. 

“Несмотря на запрет на проведение корпоративных мероприятий с участием большого количества людей, а также прямое предписание оперативного штаба исключить скопление граждан на кладбищах, глава Садовского поселения каких-либо мер к осуществлению указанных ограничений при проведении похорон не принял, что привело к массовому инфицированию участников похорон и затем их родственников и знакомых коронавирусной инфекцией”, – рассказали в СКР.

По данным оперативного штаба, в Республике Адыгея сейчас зафиксирован 721 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 190 приходятся именно на Красногвардейский район.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Путин ограничил использование гаджетов военными

27.04 / В Подмосковье собрались продлить режим самоизоляции на майские праздники

07.04 / США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса

09.04 / Гривна ослабла по отношению к евро и доллару

12.04 / Коронавирус внес изменения в празднование католической Пасхи и Вербного воскресенья

08.05 / В Украине на месяц сдвинули вступительную кампанию

10.04 / Спрогнозирован срок восстановления российской экономики после нефте-вирусного кризиса

23.04 / МИД счел ущербной критику в адрес ВОЗ и КНР за «сокрытие» фактов о коронавирусе

28.03 / Разработан полимерный антисептик

29.04 / Маск призвал «освободить» Америку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска