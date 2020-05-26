В Таджикистане запретили праздновать свадьбы из-за коронавируса

26.05.2020, 21:15, Новости дня

Власти Таджикистана запретили отмечать свадьбы и проводить торжества из-за эпидемии коронавируса, сообщает таджикская служба Радио Свобода/Радио Озоди.

В Комитете религии и упорядочения традиций и обрядов Таджикистана сообщили, что в связи с окончанием месяца Рамадан начало поступать большое количество заявок на проведение свадебных торжеств.

“Из-за распространения коронавирусной инфекции и согласно рекомендациям республиканского штаба по противодействию COVID-19 мы поручили местным отделениям Комитета религии отказать гражданам в проведении свадеб”, – рассказал пресс-секретарь ведомства Афшин Муким.

Регистрировать браки в загсах по-прежнему разрешается – но без привлечения большого количества гостей. Устраивать торжества власти позволят, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране, пообещал пресс-секретарь.

Запрет на торжественные праздники по случаю бракосочетания негативно скажется на ресторанной отрасли: владельцы заведений уже жалуются, что из-за коронавируса оказались в сложной ситуации, им не хватает средств платить за аренду, налоги, зарплаты работникам – и теперь придется возвращать деньги за свадебные банкеты.

Какие-либо меры поддержки малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом правительство Таджикистана не принимало.

В Таджикистане долгое время отрицали, что в стране есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него. До сих пор власти не ввели карантин, однако запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, вещевые рынки, мечети. Все медучреждения страны были переведены на круглосуточную работу.

По официальной статистике, с начала пандемии коронавирусом в Таджикистане заразились 3266 человек, а 47 скончались. Но в эти данные местные жители не верят. На кладбищах очень много свежих захоронений, накрытых целлофаном, – так, по словам таджикистанцев, хоронят умерших от коронавируса. На участках для погребения работники копают могильные ямы “про запас”.