ВОЗ призвала США повременить с отменой коронавирусных ограничений

26.05.2020, 21:08, Новости дня

В Соединенных Штатах, которые стали эпицентром пандемии, на данный момент неподходящий момент для ослабления режима, сообщила глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен.

«В большинстве стран американского континента сейчас неподходящий момент для ослабления ограничений или пересмотра стратегий сдерживания вируса. Необходимо оставаться бдительными и агрессивно применять меры здравоохранения, опробованные и подтвердившие эффективность в других странах», – передает РИА «Новости» ее слова.

Отдельно она отметила Бразилию, в которой на последней неделе выявлен максимум случаев с начала вспышки коронавируса, а также Чили и Перу, где уровни заболеваемости говорят о продолжающемся росте эпидемии.

«По мере приближения к цифре 5 млн случаев заражений в мире группа латиноамериканских стран обошла Европу и США по числу ежедневно выявляемых случаев. Мы подозреваем, что реальные цифры еще выше официальных», – добавила Этьен.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры.