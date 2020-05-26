Стало известно, для кого маски могут быть опасны

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26.05.2020, 21:08, Новости дня

Маски не приносят пользы маленьким детям, поэтому надевать их детям до трех лет не рекомендуется, сообщила врач-педиатр, руководитель пресс-службы ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава Дарья Акоева.

«Специалисты придерживаются мнения, что медицинские маски у детей раннего возраста не только не приносят пользу, но и могут быть опасными для здоровья ребенка», – передает РИА «Новости» слова Акоевой.

Она также отметила, что надетая на малыша медицинская маска может стать препятствием для нормального дыхания, это связано с физиологическими особенностями дыхательной системы у детей в этом возрасте.

«Маленькие дети не умеют регулировать дыхание так, как взрослые. Ребенок не сможет понять, например, что начал задыхаться под маской, а родители могут это вовремя не заметить», – отметила медик.

Ранее главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева рассказала, с какого возраста детям можно носить маски.



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