Песков поделился личным опытом борьбы с коронавирусом
26.05.2020, 21:08, Новости дня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился своим видением ситуации с пандемией коронавируса и своим опытом перенесенной болезни в колонке для агентства ТАСС.
Он рассказал об эмоциях, которые испытал после положительного теста на вирус, и о своем отношении к ограничениям в связи с пандемией, передает ТАСС.
«Моя первая эмоция на положительный тест – это чувство досады. Потому что на протяжении последних четырех-пяти недель, а то и больше фактически вся жизнь уже осуществлялась по иному, непривычному сценарию. И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром», – написал он.
Песков отметил, что у него было чувство, что эти меры и особый режим помогут избежать заражения.
«Когда пришел положительный тест, первое – это чувство досады. Второе – это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье – это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных. Потому что у меня большая семья, нас много живет вместе. И первая мысль – что будем делать, если заболеем все», – написал он.
Также Песков рассказал об уроках, которые нужно извлечь из этой ситуации.
«Что касается уроков, которые можно из всего этого вынести… Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией. Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз. И теперь мы приобрели такой опыт, теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии», – сообщил он.
Пресс-секретарь президента в то же время призвал не оценивать влияние пандемии «гипертрофированно».
«Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии – да. Когда пандемия пройдет – нет», – сообщил Песков.
12 мая Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с супругой Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. 25 мая он сообщил, что его выписали из больницы.
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