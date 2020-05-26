Песков поделился личным опытом борьбы с коронавирусом

26.05.2020, 21:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился своим видением ситуации с пандемией коронавируса и своим опытом перенесенной болезни в колонке для агентства ТАСС.

Он рассказал об эмоциях, которые испытал после положительного теста на вирус, и о своем отношении к ограничениям в связи с пандемией, передает ТАСС.

«Моя первая эмоция на положительный тест – это чувство досады. Потому что на протяжении последних четырех-пяти недель, а то и больше фактически вся жизнь уже осуществлялась по иному, непривычному сценарию. И семья вся сидела дома, причем очень жестко и бескомпромиссно, со всеми мерами предосторожности, без прямых контактов с внешним миром», – написал он.

Песков отметил, что у него было чувство, что эти меры и особый режим помогут избежать заражения.

«Когда пришел положительный тест, первое – это чувство досады. Второе – это чувство надежды, что именно у тебя это пойдет по легкому, бессимптомному сценарию. А третье – это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдет по легкому сценарию? Ну и, конечно, переживание за родных. Потому что у меня большая семья, нас много живет вместе. И первая мысль – что будем делать, если заболеем все», – написал он.

Также Песков рассказал об уроках, которые нужно извлечь из этой ситуации.

«Что касается уроков, которые можно из всего этого вынести… Давайте так: мы получили опыт борьбы с пандемией. Ведь никто из нас в жизни не сталкивался с этим! У нас всех в жизни это в первый раз. И теперь мы приобрели такой опыт, теперь мы знаем, как вести себя и что делать в условиях пандемии», – сообщил он.

Пресс-секретарь президента в то же время призвал не оценивать влияние пандемии «гипертрофированно».

«Но нужно трезво давать оценку. И понимать, что все проходит и это пройдет. Так что о личных выводах скажу так: маска на время пандемии – да. Когда пандемия пройдет – нет», – сообщил Песков.

12 мая Песков сообщил о заболевании коронавирусом. Его вместе с супругой Татьяной Навкой госпитализировали в больницу. 25 мая он сообщил, что его выписали из больницы.