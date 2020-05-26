Стас Пьеха: тревога, панические атаки, депрессивные состояния во время самоизоляции – как справиться

26.05.2020, 21:05, Разное

Я всегда чем-то встревожен – так устроена моя психика… Мне кажется, что что-то плохое либо уже происходит, либо скоро произойдет… Сейчас, в условиях самоизоляции, это чувство сохранилось и даже усилилось. Порой я неспособен переубедить себя в том, что все идет по худшему сценарию, поэтому мне нужен человек, который знает мою тревожность и может со стороны подсветить реальную картину происходящего – кто-то, кто поможет мне выйти из своей головы и увидеть себя со стороны!



По опыту могу сказать важную вещь: не так страшен сам страх – куда страшнее боязнь встретиться с этим страхом! Почувствовать его, пощупать, понять, а чего на самом деле я боюсь? Смерти? Жизни? Нищеты? Одиночества?.. Нужно определить, что же на самом деле заставляет меня переживать, тревожиться и чувствовать дискомфорт!



Как распознать тревогу, паническую атаку и правильно оценить свое психологическое состояние



Все состояния временны, не стоит их контролировать. Если приближается выброс адреналина и спазм сосудов, мне важно осознать, что это лишь состояние, вызванное негативным, черно-белым мышлением! Что оно не убьет меня и не причинит мне зла, кроме очень неприятного ощущения в теле и паники в чувствах. Я стараюсь выпить что-либо успокаивающее (валерьяну, пустырник), глубоко дышать на 7 счетов вдох и на 7 выдох, представить себе, что вдыхаю саму жизнь (Вселенную), а выдыхаю напряжение… И, внимание, я начинаю писать благодарность людям в моей жизни, искренне выражать им свою любовь, поддержку, сочувствие. Такое проявление любви лечит, принося тепло другим людям. Оно дает возможность ослабить самоконцентрацию и выйти из своей головы!



Чтобы в целом снять тревожность, нужно постараться не создавать себе эмоциональное возбуждение, минимизировать тревожные паттерны: ограничить чтение новостей, интернет-порталов, соцсетей. Нужно с пониманием и заботой отнестись к своей психике. Лучше посмотреть фильм, почитать книгу, сделать зарядку, медитацию, заняться йогой, принять ванну, написать план на день и следовать ему. Это сохранит радость и здоровье.



Ну и если вы понимаете, что пребываете в состоянии тревоги, эмоционального и физического хаоса, можно на бумаге провести анализ: взять таблицу чувств (она есть в интернете), выписать те из них, которые откликаются в данный момент, и встретиться с ними, дать им жизнь! “Просмеять” радость, “пробояться” страх, проорать агрессию, проплакать печаль и так далее. Поделиться этим с кем-либо, разделить именно свои чувства, а не иллюзии. И далее стараться действовать из любви к себе: одобряя и разрешая себе несовершенство и нестабильность!



Приняв свой страх, важно проговорить его с тем, кто не будет вас оценивать или осуждать. Когда мне удается разделить свой страх с кем-то и доверить его на волю жизни, Вселенной, Бога, тогда у меня высвобождается энергия для действий из созидательной позиции: “А что я могу сделать в сложившейся ситуации сегодня?”. Я принимаю решение и следую ему, что бы там ни “пели” мои страхи, ведь это решение было принято в осознанном и эмоционально трезвом состоянии.



Ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне



Мне каждый день надо вспоминать о том, что нет никакой стабильности и никакого завтрашнего дня в сегодняшнем! Стабильность, справедливость – это те иллюзии, которые заставляют страдать от несоответствия реальности моим ожиданиям! Самое крутое – это помнить о том, что нет, не было и не будет никакой стабильности – в этом вся суть жизни. Мы не управляем ею, мы плывем по её течению. И это только наш выбор – принять это и действовать из любви к жизненным обстоятельствам или же сопротивляться и страдать в непринятии, которое очень обессиливает и заставляет болеть тело и душу. Абсолютно невозможно изменить мир, людей, погоду, катастрофу и прочее силой мысли, контролируя их. Контроль основан на страхе и попытках избежать встречи со страхом любым доступным способом.



Как помочь своему близкому, который излишне тревожится в самоизоляции



Если вы видите, что ваш близкий человек чрезмерно много тревожится, спросите его: “А что тебя тревожит? Расскажи мне подробно всё, что мешает тебе спокойно жить”. Выслушайте его внимательно, не прерывая и не вмешиваясь. Когда ему больше нечего добавить, спросите: “А что ты сейчас чувствуешь?”. Попытайтесь понять его чувства, настоящие чувства – не страхи. И предложите ему дать этим чувствам жизнь, попробовать выпустить их доступным способом, ведь именно подавленные чувства вызывают столько тревоги, боли и болячек, что порою человек и жить-то не очень хочет.



У меня и самого периодически случаются эпизоды депрессивных состояний и даже панические атаки. Это случается потому, что я не умею позволять себе быть – без условий, достижений, функций. Без работы моя ценность падает, в плохом самочувствии я никчемен, когда лежу на диване, жизнь проходит мимо… Я отчаянно и профессионально наказываю себя внутри токсичными чувствами и их последствиями, я не умею быть добрым к себе. Я эксплуатирую себя во имя каких-то мифов и иллюзий… я так устроен! Понимая это, я стараюсь помнить о том, что нет ничего важнее и прекраснее, чем любить себя, одобрять, прощать и делать себе приятное. Любить себя не за что-либо, а просто так – как мама любит сына, как сын любит маму. Ведь тот, кто не способен на любовь к себе, в реальности не способен на любовь вообще!



Почему мы не обязаны в самоизоляции быть продуктивными



Мы вообще ничего никому не обязаны. Разве что тем, у кого мы заняли денег – и то не в этот сложный период. Самоизоляция – не лучшее время растрачивать энергию, пытаясь выучить новый язык, перечитать много книг, посетить все онлайн-курсы. Сейчас лучше всего накопить энергию. Я хочу всегда помнить одну простую и в то же время очень сложную истину: я имею право ничего не делать, имею право просто быть, имею право на любые чувства и эмоции, на страхи и стыд! Отрицая своё право на безделье и слабость, я цементирую свой невроз и болезни тела и души. Сегодня я учусь разрешать себе просто быть с тем, что есть, и НИЧЕГО с этим не делать. Иными словами, я мысленно говорю себе: “Отстань от себя”.



Ванная, баня, йога, медитация, чтение, проветривание помещения, общение с людьми, не вызывающими у вас эмоционального возбуждения (по видео- и аудиосвязи), просмотр добрых фильмов, игра в интересные настольные игры, молитва – вот мои антистресс-рекомендации в сложившихся обстоятельствах. Но первично важно перестать требовать от себя что-либо… совсем. Дать себе зеленый свет и любовь. Можно у зеркала проговорить себе позитивные установки: “Я тебя люблю, ты важен и нужен мне. Я тебя не оставлю, как бы тяжело нам ни было. Я позабочусь о тебе!”.



Также чтобы снять стресс и избавиться от лишней агрессии, я вот, например, бью грушу – сильно и страстно, предварительно замотав руки в бинты и надев снарядные перчатки. Еще я кричу, а на днях даже разбил стакан о забор на участке, чтобы выплеснуть эмоции…



Я стараюсь принять тот факт, что я живой и имею то, что имею! Иногда сажусь и прописываю 10-20 благодарностей: “Я благодарен близким за заботу, Богу за красивый день, себе за такие-то действия…”, и мне это помогает. Для меня важно увидеть, что моя жизнь имеет много позитивных сторон, и понять, за что сегодня я могу быть ей благодарен!

Чувство покинутости и одиночества в изоляции



Сейчас нам необходимо общаться, стараться объединяться в группы и поддерживать связь удаленно. Желательно видеть лица других участников беседы и придумывать насущные, радостные темы для разговора. Искренне делиться друг с другом надеждой и тем, что у вас происходит в жизни. Всегда есть опыт надежды и передача этого опыта – это лечит тело и душу.



Важно также помнить о том, что главная ценность и лекарство – любовь, а любовь – это действия, и неважно, на кого именно они направлены. Чем выше я ценю свой личный покой и уважаю свои истинные потребности, тем меньше я наношу себе ущерба тревогами и страхами и даю себе право на любые чувства и состояния!



Знаю одно: дни бывают разные, времена бывают разные, я бываю разный, и нет ни единого повода себя не любить, осуждать, впадать во всеобъемлющую тревогу… всегда есть повод похвалить себя и перестать докапываться до себя. Мы все люди, мы все смертны, мы все устроены идентично и имеем проблемы… это нормально!



Отстаньте от себя! Дайте себе любое право! С любовью, С. Пьеха