В Кабмине рассказали, туристы каких стран тратят больше всего денег в Украине

26.05.2020, 21:03, Новости дня

В 2020 году иностранные туристы потратили в Украине $1,4 млрд. Соответствующие данные опубликовал министр Кабинета министров Олег Немчинов на своем канале в Telegram.

По его информации, граждане Турции тратили больше всего.

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма (ГАРТ), в 2019 году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Всемирной туристической организации, иностранные граждане потратили в Украине $1,4 млрд, что составляет 8,8% ВВП страны.

В ГАРТ также посчитали, сколько денег ежедневно тратили иностранцы. Самыми платежеспособными оказались граждане Турции, которые тратили €115 евро в день, США – €95, Германии – €94 и Великобритании – €93.

Туристы из Польши ежедневно в среднем тратили €86, Франции – €64, Беларуси – €58 евро/день.

Украина представлена в рейтинге последней. По данным ГАРТ, внутренние туристы тратят около €30 каждый день.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

14 мая Министерство инфраструктуры Украины опубликовало план возобновления пассажирского сообщения в связи с постепенной отменой карантина. Согласно ему международное авиасообщение должно быть восстановлено на последнем, третьем, этапе смягчения (дат, когда начнутся эти ослабления, в министерстве пока не называли). Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что это может произойти в июле.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что среди стран, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение, – Египет, Турция и Грузия, которые с июля готовятся принимать туристов. В ведомстве советовали украинцам планировать отпуск за рубежом на вторую половину лета.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.