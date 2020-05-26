 

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, он госпитализирован

26.05.2020, 21:03, Новости дня

Вечером 26 мая в Печерском районе Киева произошла стрельба, огнестрельное ранение получил 37-летний мужчина, проинформировала пресс-служба киевской полиции. 

Об инциденте в полицию сообщили в 18.20. 

“Поступило сообщение, что на улице Драгомирова неизвестный стрелял в мужчину. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб”, – рассказали правоохранители.

Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Агентству “Интерфакс-Украина” в Национальной полиции уточнили, что нападавших было несколько, после стрельбы они скрылись на автомобиле, который потом подожгли. 

По данным “Еспресо”, пострадавший – турист из Черногории. Злоумышленники, как выяснили журналисты телеканала, передвигались на автомобиле Smart. Отъехав к дому №5 на улице Драгомирова, они подожгли машину и сбежали. 

Полиция объявила план “Перехват”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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