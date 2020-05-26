Магазины начали бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

26.05.2020, 20:54, Новости дня

В Рязани начали раздавать продукты с истекающим сроком годности. Такие наборы получают многодетные или малообеспеченные семьи, а также пенсионеры. Раньше мясо, молочную продукцию и овощи просто выбрасывали. Отдавать их людям было невыгодно, так как предприниматели вынуждены были платить налоги. Однако ситуация с COVID-19 это изменила, передает ГТРК "Ока".

Ранцы присылали множество кадров, на которых люди достают из мусорных баков выброшенную из ближайшего магазина продукцию. Товар не был вовремя реализован, и срок годности уже истек. Однако, чтобы отдать его нуждающимся, нужно платить налог, поэтому продукты просто утилизировали.

Проблемой заинтересовались в Государственной Думе. В итоге был принят законопроект, позволяющий сетям жертвовать до одного процента товара без дополнительных затрат. Дилеры откликнулись. Кто-то стал делать хорошие скидки, кто-то создал бесплатные полки и начал сотрудничать с различными благотворительными организациями.

В настоящий момент рязанцы получили 1,5 тысячи продуктовых наборов. Кроме того, уже прибыла новая партия, она в десять раз больше предыдущих. Волонтеры помогают формировать пакеты. Работа идет практически круглые сутки.

"Я также когда-то была в трудной жизненной ситуации. Я — многодетная мать. Ситуация сложилась таким образом, что я оказалась в съемной квартире, мне тоже помогали люди", — говорит доброволец Наталья Куликова.

"Всем помочь не получается, слишком много заявок. Раньше в списках были малоимущие семьи и пенсионеры, а теперь прибавились те, кто лишился работы из-за пандемии", — говорит глава рязанского отделения фонда продовольствия "Русь" Ольга Иванова.

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ГТРК "Ока"