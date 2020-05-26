Бразилию захлестнула пандемия, а президент переругивается с губернаторами

26.05.2020, 20:54, Новости дня

Заболевших COVID-19 в Бразилии, где по данным Минздрава страны сейчас 375 тысяч инфицированных, на самом деле может быть в семь раз больше. К такому выводу по результатам масштабного исследования пришла группа местных ученых. Накануне Бразилия обогнала США по числу умерших за сутки. Несмотря на это, президент Болсонару настаивает на скорейшем снятии карантина.

807 смертей от коронавируса за минувшие 24 часа. Но даже на фоне мрачных новостей о том, что Бразилия по числу скончавшихся от COVID-19 за сутки, взлетела на первое место в мире, обогнав США, президент Жаир Болсонару остается верен себе. Запивая хот-дог газировкой в столичном районе Аса-Норте, делает селфи со сторонниками.

"Убийца!" — кричат противники, что собрались неподалёку.

Но Болсонару и сам за словом в карман не лезет. В прессу утекал скандальная видеозапись его выступления в Верховном суде. В пылу политической борьбы, которая наложилась на эпидемию, президент Бразилии сначала требовал разрешить гражданам оружие — и это в стране, где в фавелах идут настоящие войны — а потом начал распекать несогласных с ним губернаторов, перейдя на язык тех самых фавел.

"Этот губернатор Сан-Паулу, этот навоз из Рио-де-Жанейро! Они пытаются извлечь выгоду из вируса! Так же, как и навозный мэр Манауса, который сейчас роет массовые могилы. Я работал с ним в парламенте, я знаю его идеологию, и кем он всегда был. Сейчас он пытается извлечь выгоду из этой ситуации, чтобы посеять ужас в Бразилии", — сообщил глава государства.

Кадры с кладбища столицы штата Амазанос облетели весь мир. Это в Манаусе похоронные команды, не справляясь с резким ростом числа погибших от коронавируса, рыли траншеи для захоронений.

Не испугавшись судьбы еще одного чиновника, которому угрожал Болсонару — к губернатору штата Рио-де-Жанейро полицейские накануне уже пришли с обыском — мэр Манауса ответил Болсонару в микрофон, подставленный CNN: "Болосанару мечтает о диктатуре, он глуп. Он несет ответственность за все смерти от коронавируса, которые охватили Бразилию. Господин Болсонару, пожалуйста, закройте свой рот и оставайтесь дома. А также подайте в отставку".

Ситуация тем временем, все хуже. Число новых случаев коронавируса увеличилось за сутки почти на 12 тысяч и составило 375 тысяч человек. В больницах Рио-де-Жанейро медикам приходится делать страшный выбор. Самим решать кого из пациентов оставлять в живых, а кого нет. Не хватает аппаратов ИВЛ.

"Поступает множество пациентов, и кому из них дать кислород первым? Мы используем разветвители, чтобы разделить кислород для нескольких человек, но аппаратов все равно не хватает. И это очень давит на нас. В какой-то момент, мы на адреналине пытаемся сделать всё возможное, но на следующий день приходит отчаяние", — заявил Либия Беллуши, вице-президент Союза медсестер Рио-де-Жанейро.

Но до больниц добираются не все. Кто-то боится оказаться переполненном коридоре и умирает дома. Процветает — особенно после призывов Болсонару — и так называемое COVID- диссидентство.

Вот эта женщина утверждает, что ее отец умер от болезни Альцгеймера, хотя сиделка говорила, что у пожилого человека была и высокая температура, и одышка: "Это не был COVID? — Нет, у него был Альцгеймер. — Как вы поняли, что это не COVID? — Потому что он не выходил из дома. Ребята заботились о нём здесь".

Врач скорой лишь разводит руками: "Больше всего меня поразили люди, которые верят, что пандемия нереальна".

В бразильском Минздраве, где недавно вновь сменился глава, никаких прогнозов относительно общего числа жертв не делают.

Чтобы победить распространение вируса нужно действовать на опережение, а не по бразильской системе, предупреждают власти страны Всемирная организация здравоохранения. Для борьбы с эпидемией защитные средства намного эффективнее голого оптимизма.