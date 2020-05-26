 

“Бавария” не позволила “Боруссии” приблизиться к себе в чемпионате Германии

26.05.2020, 20:54, Новости дня

Матчем в Дортмунде между местной "Боруссией" и мюнхенской "Баварией" стартовал 28-й тур чемпионата Германии по футболу. Встреча лидеров Бундеслиги получилась малорезультативной: на двоих соперники забили один мяч. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В случае домашней победы футболисты "Боруссии" могли вплотную приблизиться к идущей на первом месте "Баварии", сократив отставание от лидера до одного очка. Однако дортмундскому клубу не удалось добиться желаемого.

Единственный гол в этой встрече был забит под занавес первого тайма. На 43-й минуте полузащитник гостей Йозуа Киммих мастерски переиграл вратаря, исполнив "парашют" за спину Романа Бюрки.

"Бавария" победой над "Боруссией" упрочила лидерство в турнире. На счету мюнхенского клуба стало 64 очка после 28 игр. Дортмундская команда с 57 баллами осталась второй.



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