В Германии назвали Россию победителем в случае выхода США из ДОН

26.05.2020, 20:53, Новости дня

Если США выйдут из Договора по открытому небу, победителем в этой ситуации станет только Россия, которая 90% своих наблюдательных полетов совершала в Европе, пишет Die Welt.

Такой шаг может иметь катастрофические последствия для безопасности Европы, пишет издание, полагая, что только Москва выиграет от этого решения Вашингтона – и недаром МИД ФРГ и генсек НАТО Йенс Столтенберг пытаются переубедить США, передает RT.

Договор предоставляет уникальную возможность для сотрудничества между американскими и российскими военными, пишет Die Welt. Подчеркивается, что между Россией и США возникали разногласия по ДОН, однако Трамп, судя по всему, пошел на поводу у критиков, которые утверждали, что договор не нужен США с учетом наличия продвинутых спутников слежения.

Die Welt пишет, что договорен все равно был выгоден для США, так как в его рамках американцы и их союзники совершили около 700 полетов над территорией России. При выходе из договора такой возможности уже не будет.

Союзники США по НАТО не обладают продвинутыми военными спутниками, так что ДОН предоставляет для них редкую возможность получить изображение российской военной инфраструктуры.

Для Москвы выход США почти ничего не изменит – почти 90% своих полетов РФ совершала в Европе. Если РФ вслед за США выйдет из договора, это означает, что Договор, вслед за прекращением действия ДРСМД, также станет историей, пишет Die Welt.

Ранее МИД РФ заявил, что Госдепартамент замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу со стороны самих США.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.