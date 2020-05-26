 

Пассажиров автотранспорта в Москве призвали почаще менять маски

26.05.2020, 20:53, Новости дня

Минтранс и Роспотребнадзор разработали и опубликовали методические рекомендации для безопасного проезда пассажиров автомобильным и городским наземным электротранспортом в условиях поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом, сообщили в ведомстве.

В частности, на автостанциях и во время поездок пассажирам и персоналу рекомендуется менять защитные маски каждые два-три часа, а перчатки – не реже раза в смену, говорится в сообщении на сайте Минтранса.

Кроме того, рекомендовано проводить дезинфекцию для профилактики скопления бактерий в помещениях и объектах транспортной инфраструктуры, салонов транспортных средств. Так, необходимо не менее двух раз в сутки обрабатывать воздух, а также проводить санацию горизонтальных, вертикальных, боковых поверхностей, труднодоступных мест и системы вентиляции.

Также рекомендовано минимизировать продажу билетов на автостанциях и автовокзалах за наличный расчет и проводить обработку ручек, поручней, подоконников и окон билетных касс не реже одного раза каждые два часа, нанести социальную разметку у касс, мест для сидения, вендинговых автоматов и торговых павильонов.

Кроме того, необходимо разместить кожные антисептики в свободном доступе в кассовых залах и залах ожидания, туалетах, рабочих местах персонала и на входе-выходе из автовокзала или автостанции.

Отмечается, что ведомствами рекомендована установка нового вендингового автомата на автостанции/автовокзале, либо предусмотреть в старом отсеки для продажи одноразовых масок и перчаток, а также продавать их в билетных кассах.

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в учреждениях физической культуры и спорта.



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