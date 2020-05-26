Газпром и Грузия договорились о цене на газ
26.05.2020, 20:30, Новости дня
Цена газа для Грузии будет такой же, как была при 100% отборе годового контрактного объема, заявили в Газпроме.
«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».
Напомним, Тбилиси пересмотрел действующий контракт с Газпромом и договорился о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет