Газпром и Грузия договорились о цене на газ

26.05.2020, 20:30, Новости дня

Цена газа для Грузии будет такой же, как была при 100% отборе годового контрактного объема, заявили в Газпроме.

«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».

Напомним, Тбилиси пересмотрел действующий контракт с Газпромом и договорился о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.