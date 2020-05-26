 

Газпром и Грузия договорились о цене на газ

26.05.2020, 20:30, Новости дня

Цена газа для Грузии будет такой же, как была при 100% отборе годового контрактного объема, заявили в Газпроме.

«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».

Напомним, Тбилиси пересмотрел действующий контракт с Газпромом и договорился о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.



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