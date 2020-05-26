Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020
26.05.2020, 20:10, Разное
Вакцина от коронавируса до сих пор не создана. Специалисты активно трудятся над разработкой препарата, однако избежать проблем на этом пути не получается.
Последние новости показывают, что темп распространения коронавируса в мире снизился. В России, свидетельствует статистика, эпидемия вышла на плато. Специалисты ожидают, что заметные послабления карантина станут возможными летом или осенью.
Раскрыто отличие коронавируса от свиного гриппа
Врач-терапевт Андрей Наговицын пояснил, почему, по его мнению, COVID-19 опаснее свиного гриппа, эпидемию которого люди уже пережили. Коронавирус распространяется быстрее, а за счет долгого инкубационного периода человек может даже не догадываться о том, что несет для окружающих угрозу заражения.
Озвучен тревожный прогноз по коронавирусу
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан считает, что мир находится в середине первой волны эпидемии коронавируса. Впечатление о замедлении скорости распространения болезни может быть обманчиво, и человечество ждет второй пик заражения еще до того, как придет вторая волна.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 169 303
- Умерли – 2 110
- Выздоровели – 61 619
Коронавирус в России
- Заболели – 362 611
- Умерли – 3 814
- Выздоровели – 131 245
Коронавирус в мире
- Заболели – 5 639 415
- Умерли – 351 210
- Выздоровели – 2 407 439
Статистка коронавируса на 26 мая 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква169 303
2 11061 619Россия362 6113 814131 245США1 713 245100 031468 669Весь мир5 639 415
351 210
2 407 439
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