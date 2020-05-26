Звезда «Сватов» Инна Королева раскрыла подробности съемок седьмого сезона сериала

26.05.2020, 20:09, Разное

Актриса Инна Королева в прямом эфире в своем микроблоге в Instagram пояснила о подробностях съемок седьмого сезона сериала «Сваты». В новой части ее героине было выделено немного времени на экране.

В телесериале Инна Королева играет роль Маши, дочери главного героя Ивана Будько. Она подчеркнула, что больше не появится на съемках «Сватов», поскольку все сцены, в которых она участвует, уже отсняты. Актриса призналась, что «ее в новой части будет мало». Седьмой сезон станет для сериала завершающим. Премьера картины состоится не ранее 2021 года.

44-летняя Королева также сообщила, какой является ее личная жизнь. Артистка в данное время пребывает в разводе и самостоятельно занимается воспитанием маленького сына. Также у актрисы есть дочь, которой скоро исполнится 18 лет. Инна Королева верит, что скоро встретит свою любовь, возможно и в этом году.