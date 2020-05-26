Раскрыт секрет стройности без диет

26.05.2020, 20:08, Новости дня

Группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснила, что за худобу человека может отвечать определенный ген, результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

«Большинство ученых изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований», – передает РИА «Новости» слова одного из авторов работы Джозефа Пеннингера.

Так, ученым удалось выявить группу людей, которые не полнеют независимо от употребляемой пищи. Среди них авторы исследования нашли общие генетические маркеры.

Как оказалось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена, подавление синтеза которого может привести к ускоренному сжиганию жира.

«ALK широко изучался в контексте рака, но вне данного контекста о биологической роли этого гена известно мало», – отметил один из руководителей исследования Майкл Ортхофер.

Уточняется, что испытания на животных и насекомых показали, что отключение ALK в области гипоталамуса, который, как отмечается, является центральной точкой координации метаболизма, приводит к сжиганию жира.

Как считают ученые, подробное изучение этого гена способно привести науку к новой эпохе борьбы с ожирением.

Напомним, благодаря генетической переписи перуанских индейцев, генетикам из Гарварда удалось открыть один из самых значимых наследственных факторов, влияющих на рост человека.