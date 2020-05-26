США решили простимулировать вывод производства американских компаний из Китая

26.05.2020, 20:08, Новости дня

Администрация США намерена финансово поощрять вывод производства и цепочек поставщиков американских компаний из Китая и Гонконга, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox Business.

Он подтвердил, что протесты в Гонконге привели к обострению отношений США и КНР.

«В краткосрочной перспективе да. Я, откровенно говоря, считаю, что Китай совершает огромную ошибку, присваивая себе право судить о параметрах национальной безопасности Гонконга. Они должны были соблюдать принцип «одна страна – две системы», а мы видим попытку заменить его на «одну страну – одну систему» и отобрать многие свободы у населения Гонконга», – сообщил Кадлоу, передает ТАСС.

«Это будет иметь очень плохие финансовые последствия для Гонконга. И мы [США] будем приветствовать любую американскую компанию, работающую в Гонконге или в материковом Китае, будем делать все возможное, чтобы полностью возмещать им расходы на перевод своего производства и цепочек поставщиков в Соединенные Штаты», – добавил он.

Глава Национального экономического совета Белого дома отметил, что это не помешало вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ недавно провести «очень конструктивные переговоры» главой минфина США Стивеном Мнучином и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

«Торговая сделка пока остается в силе. Мы посмотрим, как Китай будет ее выполнять, особенно в областях соблюдения прав интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий и закупок сырьевых товаров», – подчеркнул Кадлоу. При этом он отметил, что действия Китая на первых этапах борьбы с коронавирусом были одной из серьезных ошибок.

«Китай должен соблюдать стандарты США, если он хочет привлекать дополнительные средства здесь. Это является еще одной темой обсуждения с китайской стороной», – сказал Кадлоу, добавив, что в этом вопросе Пекин «движется не в том направлении и допускает много отговорок». Глава совета выразил надежду на то, что Китай скоро образумится.

Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми предложили проект закона, который предусматривает санкции против Китая за политику в Гонконге.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США накажут Гонконг за бунт против Китая: либо подчинят КНР своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию.