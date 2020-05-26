Россия сообщила о начале строительства первого стратегического стелс-бомбардировщика

26.05.2020, 20:06, Новости дня

В России начали строить прототип первого стелс-бомбардировщика, сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По данным ТАСС, самолет будет способен нести различные передовые ракеты и бомбы, в том числе гиперзвуковое оружие.

Самолет, получивший название ПАК ДА, будет конкурировать с американским стратегическим стелс-бомбардировщиком В-2, который поступил на вооружение в 1997 году. Китай также разрабатывает собственный стелс-бомбардировщик, Xian H-20. У России уже есть собственный стелс-истребитель, Сухой-57. Он совершил первый полет в 2010 году, но пока не запущен в массовое производство.