 

Кадлоу: Трамп не считает торговое соглашение с Китаем столь же важным, как прежде

26.05.2020, 20:06, Новости дня

Советник Белого дома по экономике Ларри Кадлоу рассказал, что президент Дональд Трамп настолько «обижен» на Пекин из-за ситуации с коронавирусом и других вопросов, что уже не считает торговое соглашение между США и Китаем столь же важным, как раньше.

Как отметил Кадлоу в интервью Fox Business во вторник, Китай также совершает большую ошибку в ситуации с Гонконгом.

«Кстати говоря, мы готовы оказать радушный прием всем американским компаниям, базирующимся в Гонконге или в материковом Китае. Мы сделаем все возможное в плане покрытия расходов на переезд, если они вернут цепочки поставок и производства в США. Это один из ключевых элементов нашей политики», – сказал Кадлоу.



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