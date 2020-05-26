США обвинили Россию в отправке военных самолетов в Ливию для поддержки наемников “ЧВК Вагнера”

26.05.2020, 20:05, Новости дня

Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) обвинило Россию в перебрасывании военной авиации в Ливию для поддержки российских наемников из “ЧВК Вагнера”, которые воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Американские военные опубликовали фотографии: на них предположительно запечатлен самолет, который перебросили в Ливию с авиабазы в России через Сирию. Самолет, по данным США, был перекрашен, чтобы скрыть принадлежность к России.

“Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Сейчас это невозможно отрицать. Мы наблюдали за тем, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию, отслеживая каждый этап. Ливийская национальная армия (ЛНА) и частные военные компании не могут получать вооружение и снабжать бойцов без государственной поддержки, которую они получают от России”, – сказал генерал Стивен Таунсенд, командующий AFRICOM.

“Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах “ЧВК Вагнера”, которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии против международно признанного правительства национального согласия”, – также сказано в заявлении.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что представленная американским военным ведомством информация является фейком, а Россия выступает за мирное решение конфликта в Ливии.

Ранее глава МВД Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага также рассказал, что на восток страны с авиабазы Хмеймим в Сирии прибыли шесть российских МиГ-29 и два Су-24.

Накануне также сообщалось, что примерно 1,6 тысячи наемников из “ЧВК Вагнера” после череды поражений отступили из южных районов Триполи, где правительство национального согласия нанесло им чувствительное поражение и направились в сторону Эль-Джуфры.

Армия Хафтара начала наступления на Триполи в апреле прошлого года, но так и не смогла добиться захватить город.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии нет центральной власти и действуют два правительства: Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи (его признают большинство стран Запада и ООН) и “правительство в Тобруке”, которое поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром. В поддержке ЛНА подозревают ОАЭ, Египет и ряд других стран, в том числе Россию.

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года допустил, что в военных действиях в Ливии могут участвовать граждане России. Но, по его словам, они не представляют интересы России и не получают денег от государства.