Премьер Нидерландов не смог навестить престарелую мать из-за коронавируса. Женщина умерла

26.05.2020, 20:05, Новости дня

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте из-за коронавируса не смог навестить свою 96-летнюю мать, которая находилась в доме престарелых. Женщина умерла, так и не увидев сына, с которым она не встречалась как минимум с 20 марта. Именно с этого дня в Нидерландах действовал запрет на посещение домов престарелых.

“Премьер-министр следовал всем предписаниям властей в связи с коронавирусом”, – заявили в пресс-службе Марка Рютте.

Рютте – социалист, лидер Народной партии за свободу и демократию. Он уже второй срок занимает пост премьера и выиграл выборы, которые проходили весной 2017 года, победив “голландского Трампа”, который занимал националистические позиции. До прихода в политику он долгое время работал в компании Unilever, где занимался наймом и мотивацией персонала. Его мать Мике Рютте-Дилинг жила в доме престарелых в Гааге. Нидерландские СМИ отмечают, что она умерла не от коронавируса, хотя в доме престарелых, где она жила, была зафиксирована вспышка этой инфекции.

По данным портала Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, на 26 мая в Нидерландах было зафиксировано более 45 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 5800 человек скончались.