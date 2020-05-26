 

Премьер Нидерландов не смог навестить престарелую мать из-за коронавируса. Женщина умерла

26.05.2020, 20:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте из-за коронавируса не смог навестить свою 96-летнюю мать, которая находилась в доме престарелых. Женщина умерла, так и не увидев сына, с которым она не встречалась как минимум с 20 марта. Именно с этого дня в Нидерландах действовал запрет на посещение домов престарелых. 

“Премьер-министр следовал всем предписаниям властей в связи с коронавирусом”, – заявили в пресс-службе Марка Рютте. 

Рютте – социалист, лидер Народной партии за свободу и демократию. Он уже второй срок занимает пост премьера и выиграл выборы, которые проходили весной 2017 года, победив “голландского Трампа”, который занимал националистические позиции. До прихода в политику он долгое время работал в компании Unilever, где занимался наймом и мотивацией персонала. Его мать Мике Рютте-Дилинг жила в доме престарелых в Гааге. Нидерландские СМИ отмечают, что она умерла не от коронавируса, хотя в доме престарелых, где она жила, была зафиксирована вспышка этой инфекции. 

По данным портала Worldometer, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, на 26 мая в Нидерландах было зафиксировано более 45 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 5800 человек скончались.

 



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