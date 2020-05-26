Какие бьюти-процедуры стоит сделать после карантина: мнение эксперта

26.05.2020, 19:54, Разное

Не секрет, что наша кожа является зеркалом нашего здоровья, поэтому понятно наше стремление выглядеть ухоженно и молодо. Являясь барьером между организмом и внешней средой, кожа нуждается в правильном уходе, который включает увлажнение, питание и защиту. Зимний период, стрессовые ситуации, массовое использование антисептиков, гиподинамия и дефицит свежего воздуха – это неблагоприятные факторы, которые мы с вами пережили.

Жанна Юсова и Екатерина КлимоваС чего необходимо начинать, с каких процедур, чтобы восстановиться? Начинаем с диагностики! На аппарате SkinScope врач оценивает вашу кожу: сосудистые проявления, поверхностные дисхромии. Это признаки, которые свидетельствуют о кератозе или обезвоженности кожи. К сожалению, неблагоприятные внешние условия приводят к усиленной потере влаги и нарушениям функции кожи. Дегидратация, или сухость, является причиной недостаточной регенерации после различных повреждений, таких как УФ-облучение, микротравмы, поэтому ревитализирующие процедуры должны стать процедурами первой помощи.

Следующим важным этапом для восстановления кожи является очищение. Ороговевшие клетки в избыточном количестве приводят к нарушению функций кожи, обменных процессов, способствуют воспалительным проявлениям и являются барьером для проникновения питательных веществ из космецевтических препаратов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. В нашей клинике мы используем мягкое, бережное очищение с помощью аппарата Hydrafacial. Продуманная система очищения и использование профессиональных специальных сывороток поможет деликатно удалить поверхностные загрязнения, омертвевшие клетки кожи, очистить поры, а в завершающем этапе – использование гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса способствует увлажнению и оказывает противовоспалительный эффект. Наша кожа выглядит сияющей и здоровой в течение целого месяца!

Процедура HydrafacialНу, и не забудем про ботулинотерапию для тех пациентов, у которых есть гипертонус мимических мышц. Ограничение депрессивной мимической активности – это путь не только к красоте, но и к эмоциональному восстановлению, когда идет блокировка центра негативных эмоций. А этот фактор очень для нас важен, поскольку восстановительные процессы во всем организме очень тесно связаны с центрами головного мозга.

Необходимость процедуры, какой препарат и в какой дозировке будет вам необходим, определяет врач косметолог. Диагностика на SkinScope также поможет подобрать необходимые средства для защиты и восстановления из космецевтики.

Диагностика на SkinScope