 

Какие бьюти-процедуры стоит сделать после карантина: мнение эксперта

26.05.2020, 19:54, Разное

Не секрет, что наша кожа является зеркалом нашего здоровья, поэтому понятно наше стремление выглядеть ухоженно и молодо. Являясь барьером между организмом и внешней средой, кожа нуждается в правильном уходе, который включает увлажнение, питание и защиту. Зимний период, стрессовые ситуации, массовое использование антисептиков, гиподинамия и дефицит свежего воздуха – это неблагоприятные факторы, которые мы с вами пережили.

Жанна Юсова и Екатерина КлимоваС чего необходимо начинать, с каких процедур, чтобы восстановиться? Начинаем с диагностики! На аппарате SkinScope врач оценивает вашу кожу: сосудистые проявления, поверхностные дисхромии. Это признаки, которые свидетельствуют о кератозе или обезвоженности кожи. К сожалению, неблагоприятные внешние условия приводят к усиленной потере влаги и нарушениям функции кожи. Дегидратация, или сухость, является причиной недостаточной регенерации после различных повреждений, таких как УФ-облучение, микротравмы, поэтому ревитализирующие процедуры должны стать процедурами первой помощи.

Следующим важным этапом для восстановления кожи является очищение. Ороговевшие клетки в избыточном количестве приводят к нарушению функций кожи, обменных процессов, способствуют воспалительным проявлениям и являются барьером для проникновения питательных веществ из космецевтических препаратов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. В нашей клинике мы используем мягкое, бережное очищение с помощью аппарата Hydrafacial. Продуманная система очищения и использование профессиональных специальных сывороток поможет деликатно удалить поверхностные загрязнения, омертвевшие клетки кожи, очистить поры, а в завершающем этапе – использование гиалуроновой кислоты и пептидного комплекса способствует увлажнению и оказывает противовоспалительный эффект. Наша кожа выглядит сияющей и здоровой в течение целого месяца!

Процедура HydrafacialНу, и не забудем про ботулинотерапию для тех пациентов, у которых есть гипертонус мимических мышц. Ограничение депрессивной мимической активности – это путь не только к красоте, но и к эмоциональному восстановлению, когда идет блокировка центра негативных эмоций. А этот фактор очень для нас важен, поскольку восстановительные процессы во всем организме очень тесно связаны с центрами головного мозга.

Необходимость процедуры, какой препарат и в какой дозировке будет вам необходим, определяет врач косметолог. Диагностика на SkinScope также поможет подобрать необходимые средства для защиты и восстановления из космецевтики.

Диагностика на SkinScope



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Мнение: Путин: «Не уберегли…»

28.04 / Скандалы: «Пиратство XXI века»

14.04 / Тайна австралийской долины, где без вести исчезают туристы

29.04 / Есть пострадавшие: в Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик

20.04 / Учёные: Просмотр порнофильмов может привести к импотенции

04.04 / «Мы сейчас все в полной неизвестности»: Наталья Штурм рассказала о трудностях карантина и угрозе заражения

14.05 / «Моя лучшая половинка»: Девушка внука Аллы Пугачевой трогательно поздравила его с днем рождения

10.04 / В Башкирии из-за пандемии коронавируса закрыли все кладбища

27.04 / Врач Переходов назвал причину роста числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

16.04 / Эксперты определили сумму ущерба для экономики РФ из-за пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска