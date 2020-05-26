Король Абдалла и королева Рания на праздновании 74-го Дня независимости Иордании

26.05.2020, 19:54, Разное

Ежегодно 25 мая Иорданское Хашимитское Королевство отмечает День независимости: ее от Великобритании оно получило в 1946 году. Первым правителем независимого государства стал Абдалла ибн Хусейн, теперь дело продолжает его сын – Абдалла II. В этом году из-за пандемии коронавируса Его Величеству пришлось искать новый формат празднования важной даты, и было решено ограничиться лишь участием старших членов королевской семьи в торжественной церемонии на территории Рагаданского дворца в Аммане. Помимо самого Абдаллы, на ней присутствовали королева Рания, их старший сын, наследный принц Хусейн, председатель Королевского Хашимитского Суда Юсиф Иссави и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсиф Хунейти.

Королева Рания и кронпринц Хусейн Королева Рания и король Абдалла

Конечно, поклонникам Рании было интересно оценить ее образ, и королева не подвела и на этот раз. Для важного праздника своей страны она традиционно выбрала наряд от местного дизайнера с национальными мотивами: бело-синюю тунику с ручной вышивкой от Dar Noora. А дополнила его темно-синими замшевыми лодочками от Gianvito Rossi, клатчем L’Afshar, бриллиантовыми серьгами-змейками от Ryan Storer и колье с золотыми треугольниками от Stone Fine Jewelry.

“Способы” празднования Дня независимости могут меняться, но “причины” – остаются неизменными. Это любовь, которую мы испытываем к своей стране, и преданность, которая позволяет нам делать ее сильнее и безопаснее. Да благословит Господь Иорданию, ее жителей и правителей! – написала королева Рания в Twitter.