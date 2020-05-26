Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

26.05.2020, 19:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, но он обязательно узнает подробности.

«Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Кадыров находится в той же больнице, где лечился он сам.

На просьбу сделать какое-то официальное заявление по поводу здоровья Кадырова Песков добавил: «Мы с вами еще вернемся к этому вопросу», передает РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у Кадырова заподозрили коронавирус, он находится в больнице в Москве. Однако руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что «Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем, – это все неправда».

В то же время Песков заявил, что президент Владимир Путин лично принимает решение, с кем встретиться лично, а кого послушать, используя различные дистанционные форматы общения.

«Здесь абсолютно персональное решение. Это зависит от рабочего графика собеседника президента, зависит от того, насколько у него были до этого интенсивные или менее интенсивные контакты. В случае, если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, исходя из чего принимаются решения о проведении президентом личной встречи с собеседником или по удаленной связи.

Ранее Песков сообщил, что вернулся из больницы домой, и поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса.