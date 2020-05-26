Москвичам дадут возможность участвовать в рассмотрении жалоб за нарушение изоляции

26.05.2020, 19:53, Новости дня

В ближайшее время жителям Москвы обеспечат возможность дистанционного участия в рассмотрении своих жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Также можно будет с помощью сервиса, который в ближайшее время также будет выведен на портал mos.ru, при необходимости по видеосвязи принять участие в рассмотрении жалобы. Но при этом те жалобы, которые достаточно понятны – если вы находились в медучреждении, или житель ездил в КТ-центр и у него есть подтверждение, – достаточно оперативно будут рассмотрены и аннулированы», – передает его слова ТАСС.

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал отменить штрафы, которые были выписаны москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг».

Однако первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк заявил, что полной «амнистии» не будет.

Сообщалось также, что жители столицы оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на 2,2 млн рублей.