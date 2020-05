COVID-19 в Великобритании. 134 летальных исхода за сутки, в Северной Ирландии впервые за два месяца никто не умер

26.05.2020, 19:50, Новости дня

За прошедшие 24 часа в Великобритании зарегистрировано 134 летальных исхода коронавирусного заболевания, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Накануне от инфекции скончался 121 человек.

Общее число жертв эпидемии достигло 37 048 (первое место в Европе).

Выявлено 2004 новых случая заражения (почти на 400 больше, чем вчера). Всего в Соединенном Королевстве коронавирусом заразилось 265 227 человек (второе место в Европе после России).

As of 9am 26 May, there have been 3,681,295 tests, with 109,979 tests on 25 May.

265,227 people have tested positive.

As of 5pm on 25 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,048 have sadly died. pic.twitter.com/qNNPHGUDvQ

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 26, 2020

Как отмечает ВВС, впервые с 18 марта не зафиксировано ни одного смертельного случая в Северной Ирландии. В этой части королевства подтверждено 4637 случаев коронавируса, скончалось 514 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,51 млн человек, из них 346,7 тыс. умерли, более 2,25 млн вылечились.